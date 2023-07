Maturajubiläum wird nur mehr zu zweit gefeiert

Anton Morgenbesser wurde am 27. Februar 1930 in Kirchberg am Wechsel geboren. Er ist der etwas ältere, Friedl Pauer wurde zwar am 8. April 1930 in Wien geboren, aufgewachsen ist er aber in der Stadt Baden. Von hier aus ist er mit der Südbahn nach Mödling gefahren, zu Fuß ging es vom Mödlinger Bahnhof hinauf zur Gewerbeschule, wie die HTL damals hieß. „Wir kannten die Schleichwege und waren daher recht flott, es hat etwa eine halbe Stunde gedauert, auch wenn es bergauf gegangen ist“, erzählt Pauer. Retour zum Bahnhof war er schneller, allerdings gab es ein Problem: „Nach Kriegsende während der Sowjetzeit ist ein Zug von Wien kommend retour gefahren, wenn er überhaupt gefahren ist. Aber niemand wusste, wann der Zug kam. Meine Kameraden und ich - einer aus Theresienfeld, einer aus Sollenau und wir zwei Badener - saßen den ganzen Tag am Bahnsteig und warteten auf den Zug Richtung Wiener Neustadt.“

Anton Morgenbesser war im Schülerheim untergebracht. „Ich komme aus einer ganz armen Familie, meine Mutter war Kriegswitwe, meinen leiblichen Vater habe ich mit neun Jahren verloren. Mit ihrer Kriegswitwenrente musste sie mich und meine zwei Brüder durchbringen. Es war wirklich eine ganz schwierige Zeit, vor allem zu Essen war nicht genug da. Am schlimmsten war es im 1946er Jahr“, erinnert sich Morgenbesser. Doch zuerst platzte 1945 der Traum vom Endsieg endgültig. „Mit uns Schülern wurde nie über den Kriegsverlauf gesprochen“, erzählt Pauer. Und Morgenbesser erinnert sich: „Wir mussten noch am Südbahndamm, dort wo heute die Firma Herold ist, Schützengräben ausheben. Am Karfreitag 1945 sind wir nach Hause gefahren. Wir hatten keine Ahnung, dass die Russen schon so nahe waren.“

Ausweichen in die Jakob Thoma Schule

Nach den Osterferien hatten die Sowjets nicht nur die Stadt Mödling, sondern auch das Hauptgebäude der Schule besetzt. Ausgewichen ist man im Herbst, als wieder an Unterricht zu denken war, in die Jakob Thoma-Schule. Hier ist Anton Morgenbesser vor allem eines in positiver Erinnerung geblieben: „Es war nach dem Krieg alles streng rationiert, man bekam Lebensmittelmarken, mit denen man wöchentlich auskommen musste. Ich habe einen Laib Brot gehabt, mit dem Maßband habe ich mir eingeteilt, wieviele Brotscheiben ich mir in einer Woche abschneiden kann. Aber in der Jakob Thoma-Schule gab es eine Ausspeisungsstelle, von den Schweizern organisiert, da haben wir zusätzlich Essen bekommen.“ Einige Schüler versuchten, auf anderem Weg zu Nahrungsmitteln zu kommen - über den Schleichhandel. Sie fielen vor allem dadurch auf, dass sie mit Zigaretten in die Schule kamen.

Schulkickerl mit Gerhard Hanappi

Pauer und Morgenbesser waren im letzten Jahrgang, der bereits nach vier Jahren zur Matura antrat. Da die Schülerzahlen stetig stiegen, wurden die beiden im letzten Schuljahr 1947/48 in einem Gymnasiumgebäude der Keimgasse unterrichtet. Auch das Schülerheim gab es nicht mehr: „Wir waren in privaten Wohnungen in ganz Mödling untergebracht“, erzählt Morgenbesser. Auch der praktische Unterricht in den Werkstätten war aufgrund der Besatzung nicht möglich. An einen Schüler erinnert sich Morgenbesser ganz genau: „Der Gerhard Hanappi war ein Jahr älter als wir und hat in den Pausen immer mit uns Fußball gespielt.“ Und Pauer denkt auch gerne an Klassenkollegen Robert Koczan, „dessen Sohn Gemeinderat in Baden sein soll“, was auch so ist - Peter Koczan sitzt für die Bürgerliste im Gemeinderat.

Maturareise ging nach Salzburg

Die Matura bestanden beide auf Anhieb, „wir haben auch eine großartige Maturareise nach Salzburg gemacht“, schmunzelt Pauer. Er übersiedelte der Liebe wegen 1953 nach Bad Fischau-Brunn, wo er auch heute noch lebt. Anton Morgenbesser zog mit seiner Frau Margarethe nach Wiener Neustadt und baute sich ein Haus am Zehnergürtel. Den Wiederaufbau in Wiener Neustadt haben beide aktiv vorangetrieben, denn „da war ja nichts, fast alle Häuser waren zerstört oder beschädigt“, erinnert sich Pauer. „Wir hatten die große Chance und das Glück gehabt, den Wiederaufbau in Wiener Neustadt mitzugestalten.“

Beide absolvierten nach der Matura eine Maurerlehre, die aufgrund der bestandenen Matura nur ein Jahr dauerte. Über verschiedene Baumeisterfirmen kam Pauer schließlich zur Eisenbahn, wo er bis zur Pension blieb. Morgenbesser arbeitete über 30 Jahre lang bei der Firma Lang und Menhofer in Wiener Neustadt. Als Bauleiter betreute er „alle kleinen Baustellen, die in Wr. Neustadt und Umgebung eingerichtet wurden“. Ihre Geschichte zu erzählen, ist ihnen wichtig, denn eines hat das Leben sie gelehrt: „Wir waren mit allem zufrieden, was wir gehabt haben. Die Zufriedenheit ist das Wichtigste im Leben, das man hat.“