Neben einer neuen Busflotte bringt die Neuordnung laut VOR auch einen durchgängigen Taktverkehr auf nahezu allen Buslinien in den Gebieten Piestingtal, Schwarzatal, Steinfeld, Wechselland, Bucklige Welt, Semmering-Rax, Wiener Neustadt und Umgebung sowie für die Achse Wiener Neustadt-Mattersburg-Eisenstadt mit sich.

„Durch die Überarbeitung der bestehenden Regionalbuslinien können wir noch bessere Verbindungen und ein ideales Zusammenspiel von Bus und Bahn ermöglichen. Es zeigen sich hier wieder die Vorteile einer länderübergreifenden Verkehrsplanung durch den VOR. Denn Verkehrsplanung endet nicht an den Ländergrenzen sondern orientiert sich an den Lebenswelten der Menschen“, so Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Ein Überblick über die Neuerungen - die Fahrpläne im Detail finden Sie auf www.vor.at und im Routenplaner AnachB.vor.at.

Piestingtal

Linien 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 350, 352, 353, 354

durchgängiger 2-Stundentakt in allen Gemeinden - in der Hauptverkehrszeit Stunden- bzw. Halbstundentakt, abgestimmt auf die Gutensteinerbahn

Paralellverkehr zur Bahn fällt weg, damit ist die Bahnstrecke Gutenstein - Wr. Neustadt nachhaltig gesichert

Wöllersdorf-Steinabrückl (Linie 338): völlig neue Anbindung mit der Linie 338 an die Südbahn am Bahnhof Felixdorf Richtung Wien. Montag bis Sonntag ganztätiger 2-Studnentakt bzw. zur Hauptverkehrszeit Stundentakt. Anbindung an das Angebot der Wiener Neustädter Stadtwerke. Für Schüler gibt es eine neue Verbindung für die Allgemeine Sonderschule Waldegg aus dem Raum Wöllersdorf-Steinabrückl, sowie eine bessere Anpassung an Schulbeginn- und -endzeiten.

Gutenstein (Linie 340): Verbesserung für Pendler durch 2-Stundentakt Montag bis Freitag vom Bahnhof Gutenstein in den Ort und weiter nach Rohr im Gebirge. Zur Hauptverkehrszeit verstärken zusätzliche Busse das Angebot.

Markt Piesting (Linien 331, 336, 338):

eine neue Verbindung von Winzendorf bzw. Hohe Wand über Dreistetten nach Markt Piesting an die Gutensteinerbahn (bisher nur bis Muthmannsdorf)

neu: Anbindung von Dreistetten an das Öffi-Netz

ein dem Auto in Nichts nachstehendes PendlerInnenangebot zur Hauptverkehrszeit in Richtung Wiener Neustadt bzw. Wien (bisher: nur einzelne Verbindungen für SchülerInnen)

Am Wochenende morgens, mittags und abends abgestimmte VOR Regio Busse mit Verkehren in Gaaden, sowie abgestimmter 2-Stundentakt von Markt Piesting zum Naturpark Hohen Wand

Miesenbach (Linie 330): Montag bis Freitag Anbindung im 2-Stundentakt, zur Hauptverkehrszeit im Stundentakt. Für Schüler gibt es neue Verbindungen nach Berndorf bzw. ins Triestingtal, die VOR Regio Busse sind neu mit den Schulbeginn- und -endzeiten abgestimmt.

Muggendorf (Linie 332): Montag bis Freitag Anbindung im 2-Stundentakt, zur Hauptverkehrszeit im Stundentakt. Für Schüler gibt es neu getaktete Verbindungen und mehr Angebot Richtung Wr. Neustadt mit Umstieg auf die Bahn, zudem neue Verbindungen nach Berndorf bzw. ins Triestingtal. Samstag, Sonn- und Feiertag fahren die Busse im Stundentakt (bisher: nur Gemeindeshuttles), 3x am Tag gibt es eine abgestimmte Verbindung zwischen den Myrafällen und der Schneebergbahn.

Pernitz (Linien 330, 332, 333, 334, 335, 340)

Verbesserungen für PendlerInnen

Das Angebot für PendlerInnen wurde neugestaltet und umfasst Verbindungen aus dem gesamten hinteren Piestingtal in Richtung Wiener Neustadt bzw. Wien sowie in die Region.

Das neu errichtete Busterminal am Bahnhof Pernitz sorgt für einen schnellen, bequemen Umstieg zwischen den Buslinien bzw. auf die Bahn

MO-FR (werktags) wird ein 2h-Takt gefahren, zur Hauptverkehrszeit ein Stunden- bzw. halbstündlicher Takt

Mehr Möglichkeiten für Arztbesuche oder Einkäufe in der Umgebung

Zusammenkunft aus fünf Richtungen: Muggendorf, Rohr/Gutenstein, Berndorf, Puchberg/Schneeberg, Neusiedl bei Pernitz

neue Verbindung MO-FR (werktags) zum Krankenhaus Neunkirchen und retour mit kurzem Umstieg in Puchberg (Linien 330 und 350)

Umstieg von Buslinie auf Buslinie alle 2 Stunden möglich

neue Verbindungen ins und aus dem Triestingtal (Berndorf) im 2h-Takt:

MO-SO ganztägig, zur HVZ stündlich (bisher: keine Verbindung ins Triestingtal)

Verbesserung für SchülerInnen

komplett neue Bus-Verbindung aus dem Piestingtal Richtung Gymnasium Berndorf (bisher: keine Verbindung ins Triestingtal)

Verbesserung der touristischen Verbindungen

ganzjährige Anbindung zur Wander- und Wasserwelt Myrafälle über den Knoten Pernitz aus Wien bzw. Wiener Neustadt: MO-FR: 2-Stundentakt Sa/So/F im Stundentakt

Verbindung Naturpark Hohe Wand aus Wien und Wiener Neustadt

am Wochenende: Direktverbindung Pernitz – Wien/Wiener Neustadt

Rohr im Gebirge (Linien 339, 340): Taktverkehr mit Anschluss an die Bahn, Ausweitung auf zwölf Verbindungen zwischen 6 und 19 Uhr (bisher nur zwei). Die touristische Verbindung Pernitz - Gutenstein - Klostertal - Vois - Schwarzau im Gebirge - Rohr im Gebirge wurde verbessert. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen gibt es sechs Verbindungen, die auf die Bahn in Pernitz abgestimmt sind.

Waidmannsfeld-Neusiedl (Linien 330, 333, 334): MO-FR (werktags) Anbindung im 2-Stundentakt, zur Hauptverkehrszeit sogar im Stundentakt. Für Schüler gibt es eine neue Abstimmung auf die Schulbeginn- und -endzeiten, sowie eine neue Verbindung nach Berndorf ins Gymnasium bzw. ins Triestingtal.

Waldegg: Neue Abstimmung der Busse mit Schulbeginn- und -endzeiten.

Steinfeld

Winzendorf-Muthmannsdorf (Linien 336, 337, 353): Neue Verbindugnen für Pendler von Winzendorf bzw. der Hohen Wand über Dreistetten nach Markt Piesting zur Gutensteiner Bahn.

Bucklige Welt

Katzelsdorf (Linien 357, 380, 387): Besseres Zusammenspiel mit dem Stadtverkehr Wiener Neustadt, verbessertes Angebot für das Gymnasium Katzelsdorf und die Sta. Christiana Frohsdorf, neue Abstimmung mit Schulbeginn- und Endzeiten.

Lanzenkirchen (Linien 357, 380, 383, 387):

Neue Verbindung in die Katastralgemeinde Föhrenau mit der Linie 383 Wiener Neustadt - Föhrenau - Guntrams - Loipersbach Montag bis Freitag ganztags im 2-Stundentakt, zur Hauptverkehrszeit im Stundentakt. Umstiegsmöglichkeit am Bahnhof Wiener Neustadt.

Taktverkehr nach Neunkirchen zur Hauptverkehrszeit im Stundentakt (bisher 2-Stundentakt), erweitertes Angebot auch am Wochenende

Verbessertes Angebot für die Schulen Gymnasium Katzelsdorf und Santa Christiana in Frohsdorf aus und in die Region, bessere Abstimmung mit Schulbeginn- und Endzeiten

Bad Erlach (Linie 382): Besseres Zusammenspiel mit dem Stadtverkehr Wiener Neustadt, Taktverkehre nach Wr. Neustadt und Wien erhöht, für das Angebot für Schüler Erschließung durch die Linie 382

Bad Schönau, Kirchschlag, Krumbach (Linien 390, 394):

Neue, getaktete Verbindungen für die bevölkerungsstarken Gemeinden Kirchschlag, Bad Schönau und Krumbach mit Anbindung an die Äußere Aspangbahn in Richtung Wiener Neustadt und Wien

2-Stundentakt am Wochenende (bisher nur samstags 2-3 Busse hin und retour)

Schnellbusverbindung nach Wien über die Autobahn bleibt erhalten

Zur Verbesserung der touristischen Verbindung: Sa, So und Feiertag 2-Stundentakt, Anbindung an Krumbach (Eis Greissler) am Wochenende, tägliche Verbindung nach Kirchschlag

Bromberg (Linien 382, 385): Neue schnelle, direkte und getaktete Verbindungen zum Bahnhof Scheiblingkirchen. Direktverbindung von Wr. Neustadt nach Bromberg/Schlatten bleibt erhalten.

Hochneukirchen-Gschaidt (Linie 394): Neue Bus-Linie für die Gemeinde Hochneukirchen nach Krumbach, Umstiegsmöglichkeit zur Linie 390 (Kirchschlag - Edlitz) mit Bahnanschluss Richtung Wr. Neustadt und Wien und Busanschluss in Krumbach Richtung Edlitz.

Hochwolkersdorf (Linien 380, 381):

beschleunigte VOR Regio Bus-Linie 380 (Hollenton –Wiesmath – Hochwolkersdorf – Wiener Neustadt) Verkürzung der Fahrzeiten, da ab Schleinzer Kreuz direkt nach Wiener Neustadt Bahnhof verkehrt wird (keine Schleifenfahrt über Rosental oder Katzelsdorf) Mo-Fr 2-Stundentakt, zur Hauptverkehrszeit Stundentakt, samstags 2-Stundentakt von 8 bis 17 Uhr Verknüpfung der Linie in Hochwolkersdorf nach Schwarzenbach



Hollenthon (Linie 380):

Verkürzung der Fahrzeiten auf der Regionalbuslinie 380 (Hollenton –Wiesmath – Hochwolkersdorf – Wiener Neustadt), da ab Schleinzer Kreuz direkt nach Wiener Neustadt Bahnhof verkehrt wird

Mo-Fr 2-Stundentakt, zur Hauptverkehrszeit Stundentakt, samstags 2-Stundentakt von 8 bis 17 Uhr

Lichtenegg (Linie 389): Neue Linie 389 von Lichtenegg zum Bahnhof nach Edlitz. Für Schüler Beibehaltung der Direktverbindung nach Wr. Neustadt.

Schwarzenbach (Linie 381): Erhaltung der Verbindung Richtung Wr. Neustadt und Sta. Christiana. Anbindung in Hochwolkersdorf zur beschleunigten Linie 380.

Wiesmath (Linie 380):

beschleunigte VOR Regio Bus-Linie 380 (Hollenton –Wiesmath – Hochwolkersdorf – Wiener Neustadt) Verkürzung der Fahrzeiten, da ab Schleinzer Kreuz direkt nach Wiener Neustadt Bahnhof verkehrt wird (keine Schleifenfahrt über Rosental oder Katzelsdorf) Mo-Fr 2-Stundentakt, zur Hauptverkehrszeit Stundentakt, samstags 2-Stundentakt von 8 bis 17 Uhr



Bezirk Nord/Ost - Wiener Neustadt-Eisenstadt-Mattersburg

Ebenfurth, Eggendorf (Linie 902):