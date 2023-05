Musiker beim Konzert der Musikkapelle Pernitz geehrt

Die Jugendkapelle „D‘ Pernitzer Jungblås“ machte den Anfang mit Stücken wie „Gangstar“ und „Erlkönig“. Im Anschluss wurde die älteste und jüngste anwesende Mutter geehrt. Es gab auch Ehrungen in den Reihen der Musikapelle Pernitz, Levi Ströcker und Florian Berger wurden für mehr als 15 Jahre aktive Tätigkeit im Musikverein geehrt und Kapellmeister Christian Krenn für mehr als 40 Jahre.

Das Programm der Musikkapelle Pernitz war wieder weit gefächert, von der Nussknacker-Suite über ein Konzert für zwei Klarinetten bis hin zu „Kool and the Gang“ und „For Once in my Life“. Den Abschluss machten traditionell der Deutschmeister Regimentsmarsch, gefolgt vom Radetzky Marsch. Ein Höhepunkt war die Uraufführung des Marsches „Stolzes Niederösterreich“ von Johann Klauser. Im Anschluss haben Musiker und Gäste den Abend gemütlich in der Weinkost oder der Ginbar ausklingen lassen.

