Fußballfieber ist in Wr. Neustadt nicht entfacht

Eine Fußball-Weltmeisterschaft – bisher stets ein Ereignis, das von vielen interessiert verfolgt wird. Heuer hält sich die Vorfreude auf das Event allerdings in Grenzen. Als Grund dafür wird vor allem der Austragungsort Katar genannt, der vor allem aufgrund der Menschenrechtsverletzungen immer wieder in die Schlagzeilen geriet.

Für „Das Feinkost Kartell“-Chef Wolfgang Kapuy ist deshalb klar, dass es in seinem Lokal dieses Jahr kein Public Viewing geben wird: „Einfach aus dem Grund, weil ich diese Weltmeisterschaft auch privat boykottieren werde.“ Seiner Meinung nach sollte man die Katar-Weltmeisterschaft auch nicht aktiv bewerben und unterstützen: „Das sollte eigentlich kein Gastronom machen.“ Keine Gedanken über den Wettbewerb macht sich auch Simone Pichler vom Siegl’s Pub: „Wir sperren erst um 16 Uhr auf. Da viele Spiele am Tag stattfinden, ist es für uns dann auch nicht interessant.“ Gegen den Strom schwimmt wiederum der Gastronom Jürgen Höfler. In seinem neuen Lokal „Höfler am Fluss“ in Bad Erlach wird er alle Spiele übertragen: „Jeder Gast ist willkommen“, so der Unternehmer.

„Wir haben immer genügend Pickerl auf Lager!“

Während den Weltmeisterschaften sind auch die Panini-Pickerl immer ein Renner. Doch auch hier hält sich laut der Bad Fischauer Trafikantin Irene Sederl der Ansturm in Grenzen. Sie ist sich aber sicher, dass dieser noch kommen wird: „Wir haben immer genügend Pickerl auf Lager!“

Auch in der Elektrobranche hält sich die Nachfrage nach neuen Fernsehern für die Weltmeisterschaft in Grenzen. „Die meisten haben sich in den letzten Jahren wegen Corona schon mit Fernsehern eingedeckt. Bei Großereignissen spüren wir aber fast nichts mehr“, weiß Elektrohändler Stefan Baueregger aus Kirchschlag. Früher hätte man sich für so ein Event einen neuen Fernseher gekauft, heute sei das nicht mehr so.

