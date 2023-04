Modellregion Wr. Neustadt: Caritasabend im Theatersaal im Neukloster

Ob Hilfe für Familien, Unterstützung für von Armut betroffene Menschen, Arbeit in den Pfarren oder die Betreuung von Personen mit Behinderung – die vielfältige Arbeit im Raum Wiener Neustadt steht am Donnerstagabend, 27. April, im Fokus des Caritasabends im Theatersaal im Neukloster. Wiener Neustadt soll als Modellregion in den Mittelpunkt gerückt werden, sagt Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien: „Jeden Tag helfen viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher Menschen in Not. Auf Augenhöhe und im guten Miteinander. Um diese vielfältige Hilfe sichtbar zu machen und die gemeinsamen Erfolge zu feiern, laden wir Sie herzlich ein, bei unserem Caritasabend in Wiener Neustadt dabei zu sein.“

Die Caritas könne in Niederösterreich auf ein starkes Netz von Pfarren, Gemeinden, Sozialhilfevereinen und auf das Land zählen, so Schwertner: „Oft sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied machen: die Hilfe im Lerncafé, die Notwohnungen für obdachlose Menschen, ein gutes Wort für die einsame, pflegebedürftige Nachbarin – danke für all das Gute, das Sie tun!“

Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Neben Grußworten von Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) werden Schauspieler und Kabarettist Gernold Rudle und Klaus Schwertner über aktuelle Herausforderungen und die Motivation zu Helfen sprechen. „Blitzlichter“ sollen Einblick in die Caritashilfe in Niederösterreich gewähren – etwa in neue Projekte der Sozialberatung oder die Lebensmittelausgabestelle der Pfarrcaritas, die seit zehn Jahren Menschen mit wenig Einkommen mit Lebensmitteln versorgt.

Mithilfe des QR-Codes kann man sich für den Caritasabend anmelden. Foto: Caritas

