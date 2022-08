Erntedankfest: Ein Fest für die Gemeinschaft in Wr. Neustadt

Werbung

Das Erntedankfest in der Erlöserkirche hat seit über 50 Jahren Tradition. Die letzten beiden Jahre konnte es jedoch gar nicht bzw. nur in kleinem Rahmen stattfinden. Heuer wird am 11. September wieder „groß“ gefeiert. „Es ist nicht irgendein Zeltfest, es soll einen gemeintschaftlich verbindenden Charakter haben“, sagt der neue Organisator Wolfgang Maresch-Zencica im Gespräch mit der NÖN. In den letzten beiden Jahren hätte das Gemeinschaftsleben auch in der Erlöserkirche gelitten, mit dem Erntedankfest will man das wieder ändern. Wichtig wird übrigens auch das Wort Nachhaltigkeit: „Speisen und Getränke kommen zum Großteil aus der Region. Wir versuchen, so wenig Müll wie geht zu produzieren“, erklärt Wolfgang Maresch-Zencica.

Los geht‘s am 11. September um 9.15 Uhr mit der Messe, beim Frühschoppen spielen dann die „Kuchlbank-Buam“, auch die „Corvinus-Dancers“ treten auf. Am Nachmittag gibt es im Zuge des Erntedankfests unter anderem ein Kinderprogramm mit Kasperltheater, ab 17 Uhr tritt die Band „Rockenbrot“ auf. Für das Fest werden übrigens noch helfende Hände gesucht, etwa für Auf- und Abbau. Wer Interesse hat, kann sich unter der Mail-Adresse erntedankfest@erloeserkirche.at melden, „hier gibt‘s auch sonst noch alle Infos“, so Wolfgang Maresch-Zencica.

Etwaige Gewinne werden an ein Hospiz-Projekt in Jerusalem gespendet.

