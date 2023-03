13-jährige vergewaltigt: Mutmaßlicher Täter auf Foto erkennbar

Dieser Fall erschüttert derzeit Wiener Neustadt: Ein erst 13-jähriges Mädchen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag - der Tatzeitpunkt dürfte zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh liegen - vergewaltigt. Zugetragen hat sich die Gräueltat auf der Toilette eines In-Lokals in der Innenstadt. Der 13-Jährigen könnten zuvor K. O.-Tropfen eingeflößt worden sein, jedenfalls soll ein dementsprechender Schnelltest angeschlagen haben.

Opfer erst 13 Jahre alt Ermittlungen wegen Vergewaltigung in Neustädter Innenstadt-Lokal

Das Mädchen war in der besagten Nacht mit einer auch erst 13-jährigen Freundin unterwegs, beide sollen ihren jeweiligen Eltern gesagt haben, dass sie bei ihrer Freundin übernachten. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte die Tat von einer Freundin zumindest teilweise gefilmt worden sein und danach via Handy verbreitet worden sein und machten bald auch an der Schule des Mädchens die Runde. Immerhin sei der Täter wegen des Videos auch gut erkennbar, entsprechende Fahndungsfotos sollen bald veröffentlicht werden.

Eine Ausweiskontrolle soll es in dem bzw. vor dem Lokal nicht gegeben haben. Wie die NÖN erfuhr, ist es nicht das einzige Sexualdelikt, wegen dem die Polizei in dem betroffenen Lokal in den letzten Monaten ermittelte. Aus dem Wiener Neustädter Rathaus heißt es, dass man den Fall in Absprache mit der Polizei - etwa im Hinblick auf das Jugendschutzgesetz - prüfen werde.

