Text vergessen als Vorgabe - Das „theakado“ amüsierte Lanzenkirchner

Suchen nach der richtigen Textstelle, Zuordnungsprobleme, lustige Versprecher, unbeabsichtigte Störgeräusche und ein verzweifelter Regisseur — das „theakado“ regte im Pfarrsaal die Lachmuskeln der Zuschauer an. Unter dem Titel „Ein höchst abscheulicher Mord“ wird die Geschichte erprobt und uraufgeführt, die Gäste dürfen quasi in die Entstehung eines Theaterstücks eintauchen.

„Wir unterscheiden uns von anderen Theatergruppen dadurch, dass wir uns auf modernere, anspruchsvollere Arbeiten stürzen. Uns macht es Spaß, neue Ideen auszuprobieren und wenn Pannen passieren, können diese mitunter gleich eingebaut werden“, erklärt Wolfgang Zenz vom „theakado“, das im Jahr 2000 entstanden ist. Die Gruppe umfasst aktuell zehn Amateurschauspielerinnen und -schauspieler, die sich ihre Fehler für die Zuschauerinnen und Zuschauer gerne erlauben: „Die Krönung ist es für uns, wenn das anfängliche Lampenfieber abgebaut ist und das Publikum lacht, dann setzt ein gewisser ,Flow', ein beglückender Zustand ein“, meint Zenz.

Egal ob eine Souffleuse, die den Schauspielerinnen und Schauspielern auf die Sprünge helfen will, ein mit den Nerven völlig fertiger Regisseur, eine hübsche Lady Diana, die die Liebesszene gerne mit dem reichen Stephen Sellers aufführen will oder eine Drehbuchautorin, die das Stück gänzlich umwerfen möchte — das „theakado“ schafft es, durch die unterschiedlichsten Rollen auf eine ganz eigene Art zu unterhalten. Der Startschuss der Herbsttournee erfolgte in Lanzenkirchen, doch acht weitere Auftritte stehen noch an. Alle Interessierten können sich auf der Homepage www.thekado.at einlesen.