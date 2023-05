Blue Mondays bringen ABBA, Mendt und Ambros nach Bad Fischau-Brunn

Das Programm für die Blue Mondays ist fertiggestellt, der Ticketverkauf startete mit 30. April. Von Juli bis August spielen an sechs Terminen wieder interessante Musiker vor der Kulisse des Thermalbades auf.

Den Anfang macht am 10. Juli „The Magic of ABBA“. Keine andere Show weltweit ist so nah am ABBA-Sound wie diese. Es geht weiter am 17. Juli, wo Andrew Young „I am from Liverpool“ präsentiert. Er spielt die Songs der Beatles, die ihn und Generationen von Musikern beeinflusst haben. Das Wiener Original, auch bekannt als „Mutter des Austropops“, „Marianne Mendt & Band“ ist am 24. Juli in Bad Fischau-Brunn zu Gast.

Nach einer kurzen Pause ist am 7. August „WIR4 mit Wolfgang Ambros“ auf der Blue Monday-Bühne zu sehen. Am 14. August spielt Mario Berger solo „Manduria“ und verschmilzt Flamenco, Fado, Latin, Klassik und ein bisschen Jazz zu einem ganz eigenen Stil. Den Abschluss der Blue Mondays macht am 21. August Madeleine Joel mit ihrer „Hommage an Hildegard Knef“. Präsentiert werden zeitlos tolle Songs, Bekanntes und weniger Bekanntes aus dem Repertoire Hildegard Knefs im Duett mit Ulrike Beimpold.

Die Ticketpreise sind heuer nicht für alle Vorstellungen gleich. So kostet die Karte für „WIR4 mit Wolfgang Ambros“ 40 Euro, die anderen Blue Monday-Veranstaltungen kosten hingegen nur 25 Euro. Start ist jeweils um 20 Uhr.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.