Viele Angebote für Kulturfans im Herbst in Wiener Neustadt

So ganz nebenher präsentierte die Stadt zum Programm von Kultursommer und Bösendorfer Festival auch andere kommende Kulturveranstaltungen für Herbst und Winter. Und da finden sich durchaus bekannte Namen, wie zum Beispiel der Auftritt des Orchesters „Wiener Akademie“, das am 28. September Anton Bruckners 7. Symphonie im Dom spielen wird. Acht Tage davor, am 20. September, heißt es „Klezmer reloaded & Tini Kainrath“ im Museum St. Peter an der Sperr. Von 6. bis 24. September steht das Theaterfestival der „wortwiege“ unter dem Motto „Kunst der Verwandlung“ in den Kasematten am Spielplan.

Im Oktober kommen Timna Brauer mit „Jiddish Tango“ am 3. Oktober und die „Science Busters“ am 7. Oktober mit ihrem Programm „Global Warming Party Hard“ in die Kasematten und die Pianisten-Brüder Eduard und Johannes Kutrowatz spielen am 23. Oktober in der Bösendorfer Klaviermanufaktur. Der Schauspieler Philipp Hochmair wird mit einen rockigen „Jedermann im Razelli Remix“ (28. Oktober) und Nathan Trent tags zuvor (27. Oktober) mit seiner Band in den Kasematten zu sehen und hören sein. Das Tonkünstler-Orchester spielt ebendort am 21. Oktober Tschaikowskis „Pathetique“.

Im November darf man sich auf einen Auftritt von „Callboy“ Gernot Kulis (22. November) in den Kasematten freuen. Der Dezember bringt die „Staatskünstler“ Roman Palfrader, Thomas Maurer und Florian Scheuba am 6. Dezember in die Kasematten und ein „Jazzy Christmas“ am 11. Dezember ins Museum St. Peter an der Sperr.

Für Kabarett-Fans wird 2024 einerseits der Jahresrückblick von „Maschek“ am 25. Jänner und andererseits der Auftritt von „Weinzettl & Rudle“ mit dem Programm „5-Sterne-Beziehung“ am 23. Februar interessant.