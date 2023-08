NEOS wollen PV-Anlage auf der Wiener Neustädter Mülldeponie

Die NEOS schlagen vor, bestehende Flächen der Wiener Neustädter Abfalldeponie in eine PV-Anlage zu verwandeln. In Städten wie Villach oder Gänserndorf sei das bereits Realität, so Gemeindesprecher Bernhard Lutzer, „Es gibt mehr als 50.000 Quadratmeter Deponiefläche. Indem man dort Freiflächensolaranlagen baut, kann man Sonnenstrom für über 1.500 Haushalte erzeugen.“

Bernhard Lutzer: „Anlage könnte 1.500 Haushalte mit Strom versorgen.“ Foto: zVg

Die NEOS sehen zwei Wege zur Umsetzung: Entweder verpachtet die Stadt die Fläche an Investoren, um einen Solarpark zu errichten, oder man setzt auf eine Bürgerbeteiligung in Form einer „Bürgersolaranlage“, wo Bürgerinnen und Bürger direkt in die Solaranlage investieren und durch eine Energiegemeinschaft von ihrem Solarstrom profitieren. „In Zeiten steigender Energiepreise und hoher Inflation könnten solche Projekte nicht nur zum Umweltschutz beitragen, sondern auch den Bürgern finanzielle Entlastung bieten“, betont Lutzer. „Mit den Einnahmen aus der Verpachtung könnte die Stadt die Müllgebühren senken, was eine direkte Entlastung für unsere Bürger bedeuten würde.“

Aus dem Rathaus heißt es dazu, dass die wnsks ständig Potenzialanalysen durchführe, was Photovoltaik-Anlagen betreffe – etwa Parkgaragen oder Schulen. Eine Variante sei auch die Abfallwirtschaft. Dazu würden Analysen und Planungen laufen, ein konkretes Projekt gebe es aber noch nicht.