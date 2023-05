Lärmschutz in Matzendorf-Hölles könnte nun doch kommen

Der Autobahnlärm in Matzendorf-Hölles ist für viele Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger zum Albtraum geworden. „In der Nacht ist es nicht möglich die Fenster offen zu haben, das ist vor allem in heißen Sommernächten unerträglich“, sagt eine Anrainerin. Eine andere betont, dass sie sich in ihrem Garten nicht mehr aufhalten möchte, weil der Lärm einfach nicht auszuhalten sei.

Trotz Bürgerinitiative von Erich Riegler (Hölles) und Renate Grill (Matzendorf) im Jahr 2018 und einer Liste mit 400 Unterschriften ist außer einer Lärmmessung, die zwar einen Handlungsbedarf einräumt, bisher nichts durch die Asfinag unternommen worden. Wie Riegler im NÖN-Gespräch erklärt, wurde die Messung in der Nacht und bei Regen durchgeführt. „Der Regen hat den Lärm natürlich gedämpft“, so Riegler. Es war damals im Gespräch, dass bei dem vierspurigen Ausbau der Autobahn auch eine Lärmschutzwand kommt. Der Ausbau war für 2022 vorgesehen, wurde nun aber auf 2031 verschoben. „Wie lange wird man uns noch tatenlos vertrösten?“, fragt sich Renate Grill.

Gemeinde kann sich Lärmschutz nicht leisten

Wenn die Gemeinde trotzdem früher einen Lärmschutz haben will, müsste diese tief in die Tasche greifen und mitzahlen. Diese Möglichkeit ist aber aus finanziellen Gründen keine Option. „Das können wir uns als Gemeinde nicht leisten“, so ÖVP-Bürgermeister Johann Grund. „Wir haben alles versucht“, betont dieser gegenüber der NÖN, „wir wären froh, wenn endlich ein Lärmschutz kommen würde, aber das liegt leider nicht in unserer Hand.“

Auf Anfrage der NÖN bei der Asfinag, erscheint aber plötzlich ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Diese informiert in ihrer Stellungnahme darüber, dass neue Lärmmessungen in dem Gebiet von Matzendorf-Hölles geplant sind, die auf der 2022 umgesetzten Novellierung der „Dienstanweisung Lärmschutz“ beruhe und daher den Handlungsbereich erweitern würde. „Durch eine Änderung von Faktoren, wie dem Wirtschaftlichkeitsverhältnis oder die Anpassung der Kostenansätze und die Einführung neuer Parameter, soll es zu einer Erhöhung der Investitionen und damit zu einem noch besseren Schutz der Anrainerinnen und Anrainer kommen“, so die Asfinag. In Abhängigkeit der Ergebnisse der neuen Detaillärmuntersuchung solle auch geprüft werden, ob Lärmschutzmaßnahmen eventuell früher errichtet werden könnten und „es ist zu erwarten, dass sowohl für Matzendorf als auch für Hölles Erhöhungen möglich sein werden“.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.