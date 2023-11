Zahlreiche Adventmärkte im Bezirk Wiener Neustadt

Theresienfeld, Walpersbach und die Hohe Wand machen in diesem Jahr den Anfang: Hier finden am letzten November-Wochenende die ersten Adventmärkte im Bezirk statt.

Bis zum Wochenende vor Weihnachten – die letzten Märkte sind heuer am 17. Dezember in Lanzenkirchen, Rohr im Gebirge und Theresienfeld geplant – gibt es dann quer durch die Region einen vollen Kalender im Advent.

Auf dem Programm stehen in diesem Jahr auch wieder einige „Klassiker“ wie der Advent auf der Burgruine Kirchschlag, der Adventmarkt bei den Myrafällen in Muggendorf, sowie der Bergadvent in Rohr im Gebirge und der Dorfadvent in Gutenstein. Wieder mit dabei sind außerdem zwei Adventmärkte, die im vergangenen Jahr ihre Premiere feierten: Der Bad Fischauer Advent und der „Kleine Adventmarkt“ in Lanzenkirchen.

Wer über die Bezirksgrenzen hinaus schauen will: Erfahrungsgemäß sehenswert ist die Adventmeile im Naturpark Seebenstein, die heuer am 2. und 3. Dezember über die Bühne geht. Der Advent in der Johannesbachklamm in Würflach findet von Donnerstag, 7., bis Sonntag, 10. Dezember, statt.

Alle Märkte im Bezirk