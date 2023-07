Schüler schmücken mit Zeichnungen den Wiener Neustädter Marienmarkt

Die Auslage zieht Passantinnen und Passanten durch das bunte, vielfältige und vor allem kreative Aussehen, gespickt mit saisonalen Dekorationen bis hin zu informativen Ausstellungen über die Unterrichtsarbeit – wie beispielsweise jetzt über die Ateliertage – an. Die Mitglieder der Schulgemeinschaft loben das Engagement und die künstlerischen Fähigkeiten der Schüler.

„Buntes wird in der Stadt immer wieder gern gesehen, daher ist es schön, dass die Auslage am Marienmarkt für Malaktionen verwendet wird und einen Farbklecks auf den Wiener Neustädter Hauptplatz bringt. Ein großes Danke an alle kleinen Künstlerinnen und Künstler, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen", so Schulstadtrat Philipp Gruber.