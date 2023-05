Bibliothek in Volksschule Matzendorf-Hölles erweitert

Die Volksschüler in Matzendorf Hölles sind begeisterte „Leseratten“. Deshalb hat der Elternverein der Volksschule vor zwei Jahren mit Bücherspenden eine Schulbibliothek gegründet. Durch die Eigeniniative und das große Engagement des Vereins ist diese in der Zwischenzeit immer weiter gewachsen. Neben Bücherspenden werden mittlerweile auch Buchwünsche der Schüler angeschafft, sodass die Bibliothek aktuell 900 Bücher umfasst. „Der ursprüngliche Raum platzte schon aus alles Nähten, deshalb erweiterten wir die Bibliothek um einen weiteren Raum“, erklärt Silvia Becka vom Elternverein. Das Projekt konnte Dank der Hilfe von Schulleiterin Jutta Eichberger und der Gemeinde rasch umgesetzt werden. Die Gemeinde lies den Raum frisch ausgemalen und finanzierte weitere Bücherregale und der Elternverein dekorierte und richtete die Räume gemütlich ein. So wurde eine Lese-Oase für die Schüler geschaffen.

„Das Angebot wird von den Schülern sehr gut genutzt“, erklärt Becka gegenüber der NÖN. Vorallem Sachbücher erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Kindern. Es gibt auch Lernbücher, die teilweise im Unterricht verwendet werden können, wie beispielsweise über die Uhr. Bei dem Projekt stehe hauptsächlich der Wiederverwertungsgedanke im Vordergrund. Bücher die nicht mehr gelesen werden, sollten nicht entsorgt, sondern anderen Kindern zugänglich gemacht werden. Das sei laut Elternverein die Idee dahinter. Ein Projekt, dass ständig weiterwächst, auch deshalb, weil durch die Erweiterung um einen zweiten Raum nun wieder mehr Bücher Platz finden werden. Gerade im Aufbau sei laut Becka zum Beispiel ein Regal mit Büchern in Englischer Sprache.

Immer Freitags ist die Schulbibliothek geöffnet, ein Elternvereinsmitglied ist dabei vor Ort. An diesem Tag kommen alle Klassen vorbei, schmökern, blättern und lesen in den vielen Büchern. Es darf ausgeliehen und zurückgebracht werden. Denn „es liegt uns sehr am Herzen, dass die Kinder lesen und wissen was ein Buch ist“, so Becka abschließend.

