Karate basiert auf dem Gebrauch des ganzen Körpers und nicht auf dem Gebrauch von reiner physischer Kraft. Dadurch kann Karate von jedem erlernt werden, unabhängig von Alter, Kraft und Kondition. Im Traditionellen Karate sind Geist und Körper untrennbar miteinander verbunden und harmonieren. Der Umgang mit Stress, Anspannung und Unausgeglichenheit sowie die Kontrolle der eigenen Gefühlslage werden durch Traditionelles Karate positiv beeinflusst. Folglich verbessert Karate die physische und psychische Kondition und behebt viele negative Angewohnheiten wie eine schlechte Körperhaltung, falsche Atmung, oder negative mentale Einstellungen.

Der Shotokan Karateclub Wiener Neustadt bietet Trainingseinheiten an mehreren Tagen in der Woche für Anfänger und Fortgeschrittene an. In den Trainingseinheiten lehren die geprüften Trainer traditionelles Karate, bekannt als waffenlose Kunst der Selbstverteidigung.

Mehrmals pro Jahr werden Seminare und Lehrgänge mit einigen der besten Karateinstruktoren der Welt angeboten.

Der Club ist Mitglied des Österreichischen Traditionellen Karate-Verbands (TKÖ) und der World Budo Karate Association. Die Trainer sind nicht nur Athleten auf hohem Niveau, sondern bringen auch ihr gesamtes Wirken in Einklang mit der Philosophie des Traditionellen Karate.

Gelernt wird die Aktionen des Gegners vorauszusehen und zu kontrollieren und ohne Kraft die Chancen und offenen Räume in seinen Bewegungen zu nutzen. Bei der Anwendung der Techniken sind eine Kombination aus Strategie, Timing und einer starken Kampfeinstellung entscheidend.

Durch konsequente Tainingsarbeit und ein freundliches, aber zielorientiertes Klima ist es dem Club gelungen, mit über 100 Vereinsmitgliedern der größte Club auf dem Kampfsportsektor in Wiener Neustadt und einer der größten und erfolgreichsten Clubs Österreichs zu werden.

Für den Club gibt es mindetens sieben Gründe, aus denen Karate die richtige Wahl sein kann:

1. Karate ist eine Selbstverteidigung, die hält, was sie verspricht.

2. Karate ist eine Beschäftigung, die nicht nur Bewegung bietet.

3. Karate ist ein sinnvoller Ausgleichssport.

4. Karate verbessert die körperlichen Fähigkeiten.

5. Karate führt einen näher an das Ziel, ohne Angst abends fortgehen zu können.

6. Karate hilft, auch bei Stress ausgeglichen zu sein.

7. Karate hilft, wenn man im Ernstfall möglicherweise nicht davonlaufen kann.

