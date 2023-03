Muggendorf hat seine erste Bürgermeisterin

Premiere im 801. Jahr der Gemeindegeschichte: Am Dienstagabend stand im Gemeinderat die Wahl von Elisabeth Hollinger zur neuen, ersten Bürgermeisterin an. Den meisten ist „Sissy“ als Wirtin bekannt: 34 Jahre lang führte sie mit viel Leidenschaft den elterlichen Karnerwirt oberhalb der Myrafälle, ehe sie den Gasthof 2021 an Pächter übergab.

Ausgebildet wurde Hollinger nach der Hauptschule Pernitz erst in der Fremdenverkehrsfachschule in St. Pölten, ehe sie an der HTL Leberstraße in der Abteilung Hochbau maturierte. In Wien lernte sie auch Ehemann Karl kennen, „obwohl er nur 2,5 Kilometer von mir entfernt in Thal aufgewachsen ist“. 1988 kam Tochter Barbara auf die Welt.

Seit 2005 im Gemeinderat

Seit dem Jahr 2005 ist Hollinger im Gemeinderat, seit 2011 war sie im Bezirksparteivorstand der ÖVP und fungierte bis 2021 als Teilbezirksobfrau. „Vor kurzem dachte ich noch, dass ich als Geschäftsführende Gemeinderätin in Politpension gehen würde, aber unverhofft kommt oft“, sagt Hollinger: „Jetzt freut es mich umso mehr, dass ich die Chance bekomme, meinen Einsatz für das Wohl unserer Gemeinde noch weiter zu intensivieren.“

Wechsel an der Spitze Muggendorf: Uwe Mitter geht, Elisabeth Hollinger wird Bürgermeisterin

Nach Gesprächen mit dem scheidenden Bürgermeister Uwe Mitter, den Kollegen im Gemeinderat und ihrer Familie, sei für sie klar gewesen: „Ich übernehme den Job – mit hundert Prozent Überzeugung, dass das die richtige Entscheidung ist für mich und für unsere Gemeinde“, ist Hollinger überzeugt: „Es erfüllt mich mit Stolz, die Chance zu bekommen, die Zukunft unserer Gemeinde gestalten zu können. Ich habe ein tolles Team an meiner Seite: Vizebürgermeister Sebastian Grabenweger, ein starkes Team in der Gemeindestube, im Bauhof und im Gemeinderat.“

Wie berichtet, zieht sich Mitter auch aus dem Gemeinderat zurück – er bleibt der Ortspolitik jedoch als Gemeindeparteiobmann erhalten.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.