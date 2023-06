Lagerhaus NÖ Süd: Peter Stangl wurde zum neuen Obmann gewählt

Peter Stangl ist neuer Obmann des Lagerhaus Niederösterreich Süd. Die Wahl erfolgte einstimmig im Rahmen der diesjährigen Generalversammlung in Lanzenkirchen. Er folgt auf Gerhard Fuchs, der das Amt aus persönlichen Gründen zurückgelegt hat. Präsentiert wurde den anwesenden Ehrengästen und Mitgliedern zudem die erfreuliche Umsatzentwicklung des vergangenen Jahres.

„Als neuer Obmann ist es mein Ziel, das Lagerhaus weiterhin als starken Partner in der Region zu positionieren. Bei meinem Vorgänger bedanke ich mich für seinen Einsatz und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem jungen und engagierten Lagerhaus-Team“, so Stangl, der auch ÖVP-Gemeinderat in Warth (Bezirk Neunkirchen) ist.

Gastredner der Veranstaltung war Franz Sinabell vom WIFO, dem Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung, der sich in seinem Vortrag mit der aktuellen Lage der Landwirtschaft beschäftigte und auf die zukünftigen Herausforderungen für die Branche verwies.