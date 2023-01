FPÖ teilte bei Neujahrstreffen in Wiener Neustadt kräftig aus

Werbung

In der vollen Arena Nova lud die FPÖ heute zu ihrem Neujahrstreffen. Dabei gab es mit Bier, Brezeln, Fahnenschwenken, John Otti Band und markigen Sprüchen das volle Programm für die Besucher. FPÖ-Bundeschef Herbert Kickl, Generalsekretär Michael Schnedlitz und NÖ-Parteichef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl Udo Landbauer bliesen dabei zum Angriff gegen die Bundesregierung und ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

"Preisexplosion", "Asylchaos" und "Korruption" waren dabei die Themen, um die sich alles drehte. So werde das Jahr 2023 etwa "das Jahr der Abschiebung" werden, meinte Landbauer, wenn es nach ihm gehe, werde das Sozialamt erst für andere geöffnet, wenn jeder Österreicher eine warme Wohnung und einen vollen Kühlschrank hätte. "Ich trete an, um das System in Niederösterreich zu brechen", meinte er. Viel Applaus und "Herbert-Sprechchöre" gab es auch für Parteichef Kickl, der gegen die Bundesregierung austeilte und Neuwahlen forderte - von den FPÖ-Anhängern gab's dafür viel Applaus.

