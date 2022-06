Robert Rendl: Einer der letzten seiner Zunft

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

Seit dem 17. Jahrhundert wird in den Wäldern Niederösterreichs Pech geerntet, doch was früher alltäglich war, ist jetzt vom Aussterben bedroht. Einer der letzten hauptberuflichen Pecher in Österreich kommt aus Waidmannsfeld und hält die Erinnerung und Traditionen des Handwerkes hoch.

Von März bis Oktober streift Robert Rendl durch seine Wälder, um aus dem Gold der Wälder Heilsalben nach alten Rezepten und Bogenfett für Musikinstrumente herzustellen. „Der Pecher ist ein ganz naturverbundener Mensch“, sagt Rendl über seinen Beruf: „Ich muss wissen, wie ich mit meinem Baum umgehe, damit er ganz normal weiterleben kann. Aber auf der anderen Seite, dass er mir so viel Harz wie möglich schenkt, damit ich davon leben kann.“

Ein Kindheitstraum war der Beruf des Pechers für Robert Rendl nicht, haben ihn doch Schicksalsschläge zu dieser Umorientierung bewogen: „Mit 20 Jahren habe ich mir gedacht: ich will ein super Firmenauto haben, viel Geld verdienen und ein Chef sein. Mit 40 Jahren habe ich das ganze gehabt und bin ich am Herz und an der Lunge krank geworden. Dann hat mir einfach mein Körper gesagt, nein so geht es nicht.“ Robert Rendl hat sich zurück ins Leben gekämpft – und seine Erfüllung im seltenen Beruf des Pechers gefunden.

Den gesamten Beitrag über die eisenharte Handarbeit gibt es am Donnerstag, den 02. Juni, um 18:05 Uhr in "Servus am Abend" bei ServusTV.

