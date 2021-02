Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt prüft laut Sprecher Erich Habitzl das weitere Vorgehen, nachdem ein auf grob fahrlässige Tötung lautender Strafantrag durch das Landesgericht Wiener Neustadt zurückgewiesen worden war.

Gegen diese Entscheidung hatte die Anklagebehörde zunächst Beschwerde eingelegt. Dieser wurde allerdings vom Oberlandesgericht (OLG) Wien nicht Folge gegeben, wie Birgit Borns, die Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt, der APA bestätigte.

Über die neuen Erkenntnisse in dem Langzeitfall hatte zuerst die "Kronen Zeitung" (Donnerstagsausgabe) berichtet. Die Zurückweisung des ursprünglichen Strafantrags war erfolgt, weil die Verdachtslage wegen Mordes von der zuständigen Richterin als dringend eingestuft worden war.

Der 54-jährige Polizist war am Abend des 13. August 2019 leblos auf einem Campingplatz in Neusiedl bei Pernitz in der Gemeinde Waidmannsfeld entdeckt worden. Der Wiener war laut Obduktion an einer Lungenquetschung gestorben.

Das Ermittlungsverfahren drehte sich hauptsächlich um die Frage, ob ein Fahrlässigkeits- oder Vorsatzdelikt vorliegt. Die zum Tatzeitpunkt 56-Jährige soll den Pkw nach einem Streit mit ihrem Mann im alkoholisierten Zustand in Betrieb genommen haben. Bei einer Befragung sprach die Beschuldigte davon, dass sie "das Überrollen eines Widerstandes gespürt" habe.

Zur Klärung der Umstände gab die Staatsanwaltschaft mehrere Gutachten in Auftrag. Eingeholt wurden u.a. Expertisen des Gerichtsmediziners Wolfgang Denk und eines Verkehrssachverständigen.

Die Resultate ließen einiges an Deutungsspielraum übrig. Der Mann könnte sowohl von hinten als auch von vorne überfahren worden sein, lautete der Tenor. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass der 54-Jährige im Zuge eines Wendemanövers seiner Ehefrau in der Dunkelheit übersehen wurde. Die Beschuldigte hatte knapp ein Promille Alkohol intus.