Modell des historischen Harzwerks zog von Piesting nach Gutenstein um

Es ist ein besonderes Zeugnis alter Zeiten: Das Modell des historischen Harzwerks in Markt Piesting. Über Generationen sicherte das Werk Arbeitsplätze in der Region. Pecher aus dem südlichen Niederösterreich lieferten den mit harter Arbeit gewonnen Rohstoff Harz in die Raffinerie, wo über 50 unterschiedliche Produkte erzeugt wurden: Von der klassischen Pechsalbe über Schmierstoffe und Kosmetikartikel, Schuhcreme, Lacke und Farben bis hin zu Kühlmitteln und sogar Zusatzstoffen für Straßenbeläge reichte die Palette. Importe und Chemikalien auf Erdölbasis verdrängten ab den 1960er-Jahren die Naturprodukte auf Harzbasis. In den 1970er-Jahren musste die Harzgenossenschaft Piesting endgültig geschlossen werden.

In der Hochblüte der Pecherei wurde in den Werkstätten des Harzwerks Markt Piesting dieses riesige Modell des damals modernen Industriebetriebes hergestellt. Bis zum Vorjahr schlummerte es aus Platzmangel in einem Kellerraum des Rathauses Markt Piesting. Im Bild eine Teilansicht des reaktivierten Harzwerk-Modells im Waldbauernmuseum Gutenstein. Foto: Gerhard Kogler

Seit 2011 ist die Pecherei in Niederösterreich von der österreichischen Unesco-Kommission in die nationale Liste als immaterielles Kulturerbe eingetragen. Der Trend zu alternativen Rohstoffen lässt die Nachfrage nach dem heimischen Schwarzföhrenharz wieder steigen: Mittlerweile gibt es wieder einen hauptberuflichen Pecher in der Region und zahlreiche Naturprodukte.

Anlässlich des Jubiläums „10 Jahre immaterielles Kulturerbe Pecherei und Köhlerei“ wurde das Modell der Harzfabrik im Vorjahr zerlegt und vom Verein „Die KEAföhrenen“ in einem Schauraum temporär wieder aufgebaut.

Offizielle Übergabe des historischen Harzwerk-Modells: Gerhard Kogler (Verein "Die KEAföhrenen"), Markt Piestings Vizebürgermeister Franz Wöhrer (ÖVP), Franz Vukowich (Heimatmuseum Markt Piesting), Judith Pawelak (Waldbauernmuseum Gutenstein) und Gutensteins Bürgermeister Michael Kreuzer (GfG). Foto: Gerhard Kogler

„Das Modell ist aber viel zu schade, um wieder in den Keller gebracht zu werden“, sagt Gerhard Kogler, Obmann der KEAföhrenen. Im Waldbauernmuseum wird Leihobjekt nun dauerhaft zu sehen sein. „Die Besucher freuen sich bestimmt über dieses einzigartige Prunkstück, das nun mit neuer Ton- und Lichttechnik Waldbauernmuseum bestaunt werden kann“, sagt Museumsdirektorin Judith Pawelak.

Detaillierte Informationen finden sich auch auf der Homepage der „KEAföhrenen“ unter www.keafoehrene.at. Dort findet man auch die Öffnungszeiten und Veranstaltungen des Waldbauernmuseums und des Heimatmuseums Markt Piesting.

