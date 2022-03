Ausstellung: Virtueller Blick in die Burgruine Starhemberg

Die „Freunde der Burg Starhemberg“ bringen ihre Wanderausstellung zur Burgruine nach Waldegg: An vier Tagen wird die Ausstellung im Festsaal der Gemeinde präsentiert. „Erstmals, und darauf sind wir besonders stolz, kommen Besucher in den Genuss von Virtual-Reality-Visualisierungen“, sagt Historiker Werner Sulzgruber, Obmann der „Freunde der Burg Starhemberg“.

Zu sehen gibt es zahlreiche Bilder (17. bis 20. Jahrhundert) und historische Fotografien (19. und 20. Jahrhundert) im Großformat. Sulzgruber: „Dies ermöglicht den Betrachtern den Blick auf Details, die sich ansonsten oft nur sehr schwer oder nicht erschließen.“ Dazu kommen ausgewählte Exponate wie kunstvolles Kulturgut aus Stein und militärische Objekte.

Zum ersten Mal kommen in der Region Virtual-Reality-Brillen zum Einsatz, die 360-Grad-Ansichten innerhalb der Burgruine zeigen und Standorte in der Burganlage erlebbar machen. „Da die Burgruine aus Sicherheitsgründen seit rund 20 Jahren gesperrt ist, ist der virtuelle Zugang eine reizvolle Methode, die Burg zu ,besuchen‘“, so Sulzgruber.

Im Mai ist die Wanderausstellung, die im September erfolgreich in Markt Piesting startete, auch in Wiener Neustadt zu sehen. Informationen und Anmeldung zu den Vorträgen auf www.burgruine-starhemberg.at. Telefonische Anmeldung unter 0676/7339009.

12., 13., 19., 20. März: Ausstellung, 12 bis 19 Uhr

Ausstellung, 12 bis 19 Uhr 12. März, 19 Uhr: Präsentation von Werner Sulzgruber: „Besonderheiten der Burg Starhemberg“ – mit Anmeldung.

Präsentation von Werner Sulzgruber: „Besonderheiten der Burg Starhemberg“ – mit Anmeldung. 19. März, 19 Uhr: Vortrag von Bauhistoriker Ronald Woldron zur Baugeschichte der Ruine – mit Anmeldung.

