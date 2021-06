„Jetzt simma fertig!“ Altbürgermeister Michael Zehetner junior war die Freude über die Fertigstellung des Hochwasserprojektes am Dienstagnachmittag regelrecht ins Gesicht geschrieben – kein Wunder, ging die Initiative schließlich einst vom bisherigen Ortschef aus, der erst vorgestern, Sonntag, sein Amt nach elf Jahren niedergelegt hatte. 2010, als er Bürgermeister wurde, habe er das Projekt „mit Energie in Angriff genommen“ – obwohl etliche Menschen nicht an die Realisierung geglaubt hätten. „Was folgte, waren unzählige Gespräche mit Anrainern, Behörden und Institutionen – die meisten waren nicht leicht“, zog Zehetner Bilanz. Nachsatz: „Bei manchen muss ich mich entschuldigen, dafür, dass wir in den letzten elf Jahren so gekämpft haben!“

Bürgermeister a. D. Michael Zehetner junior. Usercontent, Philipp Grabner

Konkret sollen die Maßnahmen in Zukunft 156 Menschen und 67 Gebäude vor Hochwasser der Piesting schützen. Im Fall eines 100-jährigen Hochwassers soll in Zukunft ein möglicher Gesamtschaden von rund 16 Millionen Euro vermieden werden, rechnet das Landwirtschaftsministerium vor. Verarbeitet wurden insgesamt 4.151 Kubikmeter Beton. Geschaffen wurden unter anderem Hochwasserschutzmauern, Rückhaltebecken oder eine neue Fußgängerbrücke. Abseits dessen wurden für die Bevölkerung auch Naherholungsbereiche geschaffen.

Ministerin als Ehrengast

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), die von der neuen Bürgermeisterin Katharina Trettler (ÖVP) als Ehrengast begrüßt werden konnte, erklärte, dass „der Schutz vor Naturgewalten“ für die Bundesregierung „etwas ganz Essentielles“ sei. Neben Köstinger weilten auch Nationalrätin Petra Vorderwinkler (SPÖ), Bundesrat Martin Preineder (ÖVP), Landtagsabgeordneter Franz Dinhobl (ÖVP) sowie Wiener Neustadts Bezirkshauptmann Markus Sauer unter den Gästen – Letzterer übernahm im Vorfeld der Veranstaltung übrigens auch gleich die Angelobung der neuen Bürgermeisterin und ihres Vizebürgermeisters im Gemeindeamt.

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Grabner

Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich laut Ministerium auf 10,7 Millionen Euro. Der Bund übernahm mit 4,6 Millionen Euro nahezu die Hälfte, die restliche Finanzierung erfolgte durch Land und Gemeinde. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) leisteten einen Sonderbeitrag in der Höhe von 110.000 Euro. Jährlich werden in Österreich seitens des Landwirtschaftsministeriums rund 200 Millionen Euro in den Schutz vor Naturgewalten investiert.