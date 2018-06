Die Mitarbeiterzahl beläuft sich in Österreich aktuell auf 600 Beschäftigte, durch den jüngsten Zukauf in Frankreich erhöht sich die Gesamtzahl in der Baumit-Gruppe um 150 auf 3.350 Beschäftigte. Laut Geschäftsführer Georg Bursik sind heuer alleine in Österreich 31 Mio. Euro an Investitionen geplant, gruppenweit sind es 85 Mio. Euro.

Baumit wurde bereits vor 30 Jahren als gemeinsame Dachmarke von beiden Baustoffunternehmen Wietersdorfer und Wopfinger gegründet und vor allem in Richtung Osteuropa ausgebaut. Wopfinger übernahm 2017 die Wietersdorfer Baustoffsparte. Nach der Integration der Standorte und Mitarbeiter wurde das Unternehmen mit Jahresbeginn 2018 zur Baumit GmbH umfirmiert. In ihr sind die Österreich-Standorte Wopfing, Peggau, Wietersdorf und Klagenfurt zusammengefasst. 2018 ist somit das erste Geschäftsjahr der Baumit GmbH.

Das Unternehmen steht direkt und indirekt zu 100 Prozent im Eigentum der Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG mit der Schmid Industrieholding GmbH als Kommanditisten. Die KG besitzt auch 100 Prozent der Baumit Beteiligungen GmbH, über die die Auslandstöchter gehalten werden.

"Baumit auch in Spanien und Italien voran zu treiben"

Baumit ist international in 27 Ländern in Europa und in China zumindest mit eigenen Vertriebsniederlassungen vertreten und verfügt in 17 Ländern über Trockenmörtelwerke und zahlreiche Nassputzwerke. In Zentral- und Osteuropa ist Baumit laut eigenen Angaben Marktführer bei Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) und Endbeschichtungen für die Fassade. Rund 40 Millionen Quadratmeter Wärmedämmung werden davon pro Jahr hergestellt.

Wachsen will Baumit einerseits durch den systematischen Ausbau bestehender Märkte im Osten durch Kapazitätserweiterungen und "spontan", wenn sich Expansionschancen ergeben. Im Westen erfolgt der Ausbau nur noch Schritt für Schritt durch Zukäufe, wie zuletzt in Frankreich. "Es ist naheliegend, Baumit so auch in Spanien und Italien voran zu treiben", so Eigentümervertreter Robert Schmid. Im Norden Europas müsse der Markt erst aufbereitet werden, und in Großbritannien stehe man erst am Anfang. "Ob eine Expansion auf der Insel in den nächsten Jahren möglich ist, wird die Zukunft weisen", so Schmid.

In der Baumit Beteiligungen GmbH sind sämtliche Firmen der Baumit-Gruppe, der Wopfinger Transportbeton sowie der Beteiligungen an den Kalk- und Füllstoffaktivitäten Eurofillers zusammengefasst. Derzeit umfasst das Portfolio rund 70 Firmen in Europa und China. Sie ist Teil der Schmid Industrieholding GmbH mit Hauptsitz in Waldegg/Wopfing, die 2017 mit 5.900 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,7 Mrd. Euro erzielte. Zur Holding zählt etwa auch der Dämmstoffspezialist Austrotherm.