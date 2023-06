E-Coli-Bakterien im Lanzenkirchner Trinkwasser gefunden

Ein Trinkwasser-Untersuchungslabor, das regelmäßig Messungen durchführt, kam zum Resultat, dass im Lanzenkircher Wasser (außer im Ortsteil Föhrenau) derzeit ein überhöhter E-Coli-Bakterien-Anteil vorhanden ist. „In einer Email des Labors hieß es, wir sollen die Bevölkerung umgehend darüber informieren, wir haben eine Aussendung dazu verabschiedet“, teil ÖVP-Geschäftsführender Gemeinderat David Diabl mit.

Panik solle dennoch keine ausbrechen, der Konsum des Wassers könne schlimmstenfalls zu Durchfall führen. „Trotzdem appelliere ich natürlich an die Bevölkerung, das Wasser entweder vorher drei Minuten abzukochen, oder eher aus Plastikflaschen zu trinken, bis alles wieder in Ordnung ist“, meint Diabl. Dass das Trinkwasser bald wieder im Reinen ist, könnte zum Glück schon bald erfolgen: „Beim letzten Mal wurde das Wassernetz gespült und noch einmal überprüft, dann konnte man wieder problemlos trinken“, gibt Diabl Aufschluss. „Solche leichten Verunreinigungen kommen in den Orten immer wieder vor“, möchte die Gemeinde die Einwohner beruhigen.