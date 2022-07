Fischteich in Wr. Neustadt trocknet aus

Werbung

Der Wassermangel aufgrund des niedrigen Grundwassers hat auch den 1. Wiener Neustädter Sportfischereiverein voll erfasst. „Ihr“ Teich hinter dem Autohaus Czeczelits in der Luchspergergasse ist fast ausgetrocknet. Statt auf Wasser blickt man dort vom Vereinshaus aus auf Grün, das am Seeareal wächst. „Es ist ein Jammer“, sagt auch Vereinsobmann Norbert Seiberl. „Wir hatten schon öfters Probleme mit dem Wasserstand, aber so extrem war es noch nie“, meint er, seit dem Vorjahr gehe es bergab mit dem Wasser.

Derzeit gibt es nur noch Restwasser im hinteren Teil des Teichs, dort wird mit Ausbaggerungsmaßnahmen versucht, das Schlimmste zu verhindern. Denn noch sind dort Fische im Wasser, „wir haben sie ja nicht umsiedeln können, in der Umgebung herrscht überall Wassermangel“, so Seiberl. Mit einem Schaufelbelüfter wird derzeit Sauerstoff ins Wasser eingebracht, „das funktioniert, wir hatten bisher noch keinen einzigen toten Fisch, wie übrigens bei unserem zweiten Teich in der Brunner Straße, wo es ähnlich traurig aussieht“, so Norbert Seiberl. Entspannung würde nur ein Anstieg des Grundwassers bringen – der war aber nur von kurzer Dauer und minimal. Derzeit stagniert der Pegel wieder.

