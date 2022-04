Thermalbad Bad Fischau-Brunn: Becken bleibt ohne Wasser

Werbung Wr. Neustadt Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Erschreckende Nachricht: Zwei der drei Quellen für die Wassereinspeisung in das Thermalbad sind versiegt. Die Dritte bringt weniger Wasser. Die Gemeinde hat deshalb entschieden, für die Badesaison nur eines der zwei Becken zu befüllen. Das „Damenbecken“ bleibt daher leer, der Wasserfall kann ebenfalls nicht benutzt werden. „Aufgrund der geringen Wassermenge der Quelle wird es heuer keine normale Saison geben“, sagt ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch. „Alles, was 30 Jahre lang als selbstverständlich galt, wird auf einmal in Frage gestellt: Demokratie, Frieden, Gas und jetzt auch das Wasser bei uns.“ In normalen Zeiten dauerte das Befüllen der Becken um die drei Stunden, jetzt dauert es elf Stunden.

„Ich gehe gerne zeitig in der Früh schwimmen, heuer ist das leider nicht möglich.“

Aufgrund der geringen Durchflussmenge läuft der Austausch des Wassers zu langsam, das Ergebnis ist eine stärkere Algenbildung. Deshalb ist eine Reinigung in diesem Jahr anstatt einmal nun drei Mal in der Woche notwendig, was einen eingeschränkten Betrieb nach sich zieht. Auch das Frühschwimmen vor 9 Uhr kann nicht in gewohnter Weise stattfinden. Grünen-Gemeinderätin Barbara Posch zeigt sich betroffen: „Das ist alles sehr traurig. Ich gehe gerne zeitig in der Früh schwimmen, heuer ist das leider nicht möglich.“

Für das Problem gäbe es außerdem keine andere Lösung, man könne nur abwarten und auf genug Niederschlag hoffen. Die zusätzliche Einspeisung von Trinkwasser wäre in Zeiten wie diesen unverantwortlich, zusätzlich wäre die neue Wasserqualität für Fische und Schnecken nicht gut. „Man kann nur Schritt für Schritt versuchen, die Klimamaßnahmen durchzusetzen und darauf hoffen, dass die Erwärmung nicht weiter steigt“, so Posch.

Wir haben überlegt, dort eine Cocktailbar zu errichten“

Laut Ortschef Knobloch waren die vergangenen Jahre eher ein Auf und Ab mit der Wassermenge der Quelle: „Aber seit 2021 machen wir uns Sorgen deswegen.“ Gedanken darüber, was aus dem Thermalbad einmal werden würde, wenn die Quellen alle versiegen würden, möchte er sich noch nicht machen. Aufgrund des eingeschränkten Betriebes werden die Preise angepasst. So wird die Saisonkarte statt der üblichen 135 Euro nur 100 Euro kosten. Sollte die Quellschüttung eine Füllung des Damenbeckens für mehr als 80 Tage zulassen, kommt es zur Nachverrechnung des Restbetrages für die Saisonkarte. Für das leere Damenbecken gibt es auch schon Ideen: „Wir haben überlegt, dort eine Cocktailbar zu errichten“, so der Bürgermeister. Dann sieht das Becken gleich nicht mehr so trist aus.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.