Zillingdorf: Kampf um das Leitha-Wasser

Mit der Leitha verbindet Bürgermeister Harald Hahn (Bürgerliste Zillingdorf Zuerst) viele Kindheitserinnerungen: „Ich bin sicher 50-mal als Kind reingefallen und nass heimgekommen. Später habe ich dann – wie viele andere Zillingdorfer auch – in der Leitha schwimmen gelernt.“ Was früher Gang und Gäbe war, ist für die jungen Zillingdorfer heute unmöglich, denn längst kommt kein Wasser mehr in Zillingdorf an. Das Flussbett ist seit 18 Monaten ausgetrocknet, mit fatalen Auswirkungen, wie Hahn sagt: „Das Grundwasser ist im Ort dramatisch zurückgegangen, unser Naturschutzgebiet, die Leitha-Au, die das Wasser zum Überleben braucht, leidet enorm.“

Vom Wasser kommt seit Monaten nichts in Zillingdorf an. Foto: FRANZ BALDAUF, Franz Baldauf

Einer der Gründe für das fehlende Wasser sei laut Hahn, dass die Leitha in den letzten Jahren weniger Wasser führe, weil weniger aus dem Schneeberg- und Raxgebiet komme: „Das Hauptproblem ist aber, dass die Wasserentnahme durch die Ausleitungen, etwa bei Katzelsdorf für den Mühlbach oder für den Kehrbach, genauso hoch sind, wie noch vor 30 Jahren. So bleibt für den Mutterfluss, die Leitha, nur mehr wenig übrig und bei uns in Zillingdorf kommt nichts mehr an. Aber das interessiert keinen, auf uns wird gepfiffen.“

Leitha früher auch oft ohne Wasser

Die NÖN konnte Martin Angelmaier, Leiter der Abteilung Wasserrecht des Landes NÖ zu dem Thema erreichen. Er führt an, dass die Leitha historisch gesehen immer wieder wenig Wasser geführt hätte. So war sie etwa 1984 276 Tage ohne Wasser, 2001 waren es gar 353 Tage ohne Wasser. „An der Situation hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts verändert, ich weiß nicht woher Herr Hahn seine Informationen hat, dass früher alles anders war“, so Martin Angelmaier. Er warnt davor, an den Schrauben der Wasserausleitungen zu drehen, weil das vielfältige Folgewirkungen für die Region zwischen Katzelsdorf und Zillingdorf hätte. Zum sinkenden Grundwasser in Zillingdorf meint er, dass man ein Grundwassermodell durchgerechnet hätte, bei dem man bei Katzelsdorf mehr Wasser in der Leitha ließe. „Der Pegel würde zwar für kurze Zeit um rund 40 Zentimeter steigen, aber langfristig nichts an dem Problem lösen“, so Martin Angelmaier.

Bürgermeister Harald Hahn will weiterhin um „seine“ Leitha kämpfen: „Ich werde nicht locker lassen“, kündigt er gegenüber der NÖN an.

