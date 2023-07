Mit Luftmatratzen auf der Pitten: FF Bad Erlach lud zu „Raftingrallye“

Die Bewohner staunten nicht schlecht, als sie Sonntagvormittag einen Karneval an Luftmatratzen im Wasser der Pitten erblickten. Der Hintergrund: Die örtliche Feuerwehr veranstaltete eine Rallye, an der jeder, der einen schwimmfähigen Untersatz mitbrachte, teilnehmen durfte. Für alle, denen der Begriff „Rafting“ ein Fremdwort ist: Das Wort bedeutet auf Deutsch „Wildwasserbootfahren“ und erlebt in Mitteleuropa seit den 1980er-Jahren einen immer größeren Aufschwung. Bei dieser Wassersportart wird mit einem Schlauchboot ein Fluss, der gerne mal einen höheren Schwierigkeitsgradhaben kann, das Wildwasser befahren. In Erlach dürfte die Rallye allerdings eine „Light-Variante“ gewesen sein, bei der jeder für sich erkunden konnte, ob das „Rafting“ für ihn vielleicht ein neues Hobby wird.