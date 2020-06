Lange Trockenperioden im Sommer, schneearme Winter und kaum Regen lassen die Trinkwasserreserven in den Ortschaften oft knapp werden.

Gemeinden wie Waldegg und Hollenthon können den Wassermangel bestätigen: Sie riefen die Bevölkerung Mitte Mai dazu auf, Wasser zu sparen. In Wiesmath war zum Beispiel das Befüllen des Pools aus der Ortswasserleitung nicht gestattet. Mittlerweile habe sich die Lage beruhigt – auch wenn es in Zeiten der Corona-Ausgangsbeschränkungen einen erhöhten Wasserverbrauch gegeben hat, erklärt ÖVP-Bürgermeister Erich Rasner: „Es hat sich wieder alles normalisiert. Es waren einfach Vorsichtsmaßnahmen, die wir treffen mussten.“ Wiesmath bezieht Wasser aus eigenen Quellen. Damit aber auch in Zukunft die Bevölkerung genügend Trinkwasser hat, schloss sich die Gemeinde 2017 mit sieben anderen Ortschaften zum Wasserverband Trinkwassersicherung Bucklige Welt zusammen. Vor rund einem Jahr fand der Spatenstich für ein Millionen-Projekt statt: 67 Kilometer lange Wasserleitungen sowie Hochbehälter werden derzeit gebaut.

Trotz Corona-Pause befinde man sich noch im Zeitplan, bestätigt Verbandsobmann und Krumbachs ÖVP-Bürgermeister Josef Freiler: „Grundsätzlich werden wir unseren Zeitplan einhalten. Bis aber alle Abnehmer angeschlossen sind, wird es Frühjahr 2021 sein.“ Rund 13.500 Einwohner aus den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen werden dann mit Trinkwasser aus den Anlagen des Wasserleitungsverbandes Unteres Pitten- und Schwarzatal versorgt.

Eine bezirksübergreifende Partnerschaft besitzen auch die Gemeinden Hohe Wand und Winzendorf-Muthmannsdorf, die im Gemeindeverband Wasserversorgung Schneebergland mit dabei sind. Auch dieser appellierte Ende Mai zu einem verantwortungsvollen Wasserumgang, da es zu Engpässen gekommen war. In Winzendorf-Muthmannsdorf war dies aber glücklicherweise nicht der Fall. UBL-Bürgermeisterin Ernestine Sochurek habe diesbezüglich keine Meldungen bekommen: „Bei uns war kein Haushalt betroffen.“

Kooperationen gibt es auch mit dem Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland: Beispielsweise Hochwolkersdorf hat sein Wasserleitungsnetz an das der Burgenländer angeschlossen. Eine wichtige Absicherung, wie sich 2018 zeigte, als die Gemeinde wegen Spuren von Pestiziden – die aber nicht gesundheitsschädlich waren – ihre eigenen Quellen nicht benutzen konnte. Seit dem Frühjahr 2019 wird wieder das eigene Trinkwasser genutzt, weil alle Werte in Ordnung sind. „Derzeit beziehen wir ein Drittel aus eigenen Quellen und zwei Drittel vom Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland“, sagt Wassermeister Martin Radinger.

Trinkwasser-Debatten gibt es auch in Bad Fischau-Brunn: Ein Chlorgeschmack im Wasser ärgerte zuletzt Ende 2019 die Bürger. ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch will deshalb das Wasser mit einer UV-Bestrahlung aufbereiten. Bis jetzt ist der Ortschef aber auf taube Ohren gestoßen: „Unser Wunsch wurde von der Landesregierung ,schubladisiert‘.“

Keine Wasserprobleme in Wiener Neustadt

Die Stadt Wiener Neustadt ist hingegen von Trinkwasser-Problemen weit entfernt. Bezogen wird das Wasser aus der „Mitterndorfer Senke“. Das Wasserwerk fördert jährlich rund vier Millionen Kubikmeter Trinkwasser aus drei Brunnenfeldern und zehn Brunnen. Rund 50.000 Einwohner inkl. Nebenwohnsitzen werden derzeit über rund 9.300 Hausanschlüsse vom Wasserwerk versorgt. Weder im Sommer noch zu anderen Spitzenzeiten gibt es Engpässe wie Betriebsleiter Manfred Becker erklärt: „Durch genaue Beobachtung der Bevölkerungsentwicklung, der Grundwasserneubildung und auch des Klimawandels haben wir in vorausschauender Planung das Wasserwerk Süd ,Neu‘ gebaut und 2019 eröffnet. Weiters wird das Rohrnetz ständig saniert und den neuen Erfordernissen angepasst. So werden alle Spitzenzeiten abgedeckt.“ Deshalb müssten Pool-Befüllungen oder Gieß-Arbeiten nicht bei der Stadt gemeldet werden.

Auch während den Ausgangsbeschränkungen habe man keinen erhöhten Wasserbedarf verzeichnet. „Das kommt daher, dass im städtischen Gebiet ca. zwei Drittel der Bevölkerung in Mehrfamilienhäusern wohnen und daher nur ein Drittel auch Gartenbesitzer sind. Gleichzeitig fielen in der Coronakrise viele Firmen und die Gastronomie als Wasserabnehmer aus“, so Becker. Der Stadt wird auch regelmäßig eine hervorragende Wasserqualität bescheinigt. „Sollte nur ein untersuchter Parameterwert nicht der Trinkwasserverordnung entsprechen, würden wir sofort Maßnahmen setzen“, sagt der Betriebsleiter.