Trinkwasserbrunnen in Peisching ist fertig gestellt

Nach rund einem Jahr Bauzeit ist der neue Trinkwasserbrunnen in Peisching fertig. Das Trinkwasser aus dem Brunnen Bachwiese wird nun zum Teil in den Hochbehälter Ober-Piesting und in den Hochbehälter Waldegg eingespeist und versorgt einen Großteil des Ortsgebiets von Ober-Piesting.

„Ich freue mich, dass wir mit der Inbetriebnahme der Brunnenanlage auf der Bachwiese einen weiteren Schritt zur Absicherung unserer Wasserversorgung machen konnten“, so Bürgermeisterin Katharina Trettler (ÖVP).

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.