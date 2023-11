Manuel Zusag ist neuer Obmann der Bezirksbauernkammer Wiener Neustadt

Wechsel an der Spitze der Bezirksbauernkammer: Nach 33 Jahren in der Kammer, davon 13 Jahre als Obmann, legte Josef Fuchs sein Amt nieder. Bei der Vollversammlung am 31. Oktober wurde Manuel Zusag zum neuen Obmann gewählt.

„Es ist an der Zeit, für eine geordnete ,Hofübergabe'. Ich freue mich, dass wir wieder ein junges und zugleich erfahrenes Team haben, dass sich zukünftig für die Interessen der Land- und Forstwirtschaft einsetzen wird und somit meine Arbeit fortführt“, betonte Fuchs bei seiner Abschiedsrede.

Der neue Obmann Manuel Zusag mit seinen beiden Stellvertretern Peter Sallmannshofer (links) und Johann Stickelberger (rechts). Foto: Bezirksbauernkammer Wr. Neustadt

Das zukünftige Team der Bezirksbauernkammer wird angeführt von Kammerobmann Manuel Zusag. Johann Stickelberger aus Krumbach bleibt in der Funktion des Obmann Stellvertreters dem Team erhalten. Als zweiter Obmann Stellvertreter wurde Peter Sallmannshofer neu gewählt.

Zahlreiche Ehrengäste, darunter der Präsident der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer, Abg. z. NR Johannes Schmuckenschlager bedankten sich beim scheidenden Kammerobmann für seinen Einsatz rund um die Land- und Forstwirtschaft. Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich ehrte Ök.-Rat Fuchs dafür mit der Großen goldenen Kammermedaille. Außerdem wurde Ök.-Rat Fuchs von der Vollversammlung der Bezirksbauernkammer Wr. Neustadt zum Ehrenobmann ernannt.