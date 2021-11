ÖVP: Christian Stacherl folgt auf Franz Rennhofer

Seit zehn Jahren ist Franz Rennhofer Bezirksparteiobmann der ÖVP. „Es ist Zeit für Veränderung und einen Generationswechsel“, so Franz Rennhofer. Der Bezirksparteivorstand beschloss einstimmig, Christian Stacherl zu nominieren, die Wahl wird im Jänner erfolgen. Stacherl ist bereits Bezirksgeschäftsführer der ÖVP, seit ein paar Wochen ist er auch Bürgermeister in Krumbach - die Position des Bezirksgeschäftsführers wird er abgeben, über eine Nachfolge soll Anfang des Jahres entschieden werden.

Klubobmann Klaus Schneeberger dankt Franz Rennhofer "für die Führung des Bezirkes, die er mit Engagement, Liebe, Fleiß und Anmut gehandhabt hat. In seiner Tätigkeit als Bezirksgeschäftsführer hat sich Christian Stacherl in allen Ebenen vollkommen eingebracht und alle Voraussetzungen und die entsprechende Akzeptanz den Bezirk politisch zu führen“.

Christian Stacherl zu seiner neuen Aufgabe: "Zuallererst möchte ich mich für das in mich gesetzte Vertrauen und die einstimmige Nominierung bedanken. Es ist mir persönlich eine Ehre, weiterhin für den Bezirk und die gesamte Region tätig zu sein. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den Funktionären als Bezirksgeschäftsführer hat mir in den letzten acht Jahren immer sehr viel Freude bereitet. Daher freut es mich besonders auch in Zukunft in diesem Bereich, wenn auch in einer anderen Funktion tätig zu sein. Wenn man die Chance bekommt Verantwortung zu übernehmen, sollte man diese auch annehmen!"