Arena Nova: Petra Patzelt übernimmt für Klaus Schneeberger

Die Ära von Klaus Schneeberger in der Arena Nova geht nach 35 Jahren zu Ende. Auf operativer Ebene wurde der Generationenwechsel bereits vor drei Jahren eingeleitet, als Philipp Gruber neben Gerald Stangl und Christoph Sigmund in den Vorstand der Business Messen nachfolgte. Nun übergibt Klaus Schneeberger die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden an Petra Patzelt, die bereits seit Jahren Mitglied des Aufsichtsrates ist und das Unternehmen bestens kennt.

In der Ära von Klaus Schneeberger wurde Wiener Neustadt zur Messestadt und zum Austragungsort von Großevents im Sport-, Kultur- und Unterhaltungsbereich. Was im Wiener Neustädter Ausstellungsverein mit der legendären „WN AKTIV“ am Ausstellungsgelände begann wurde ab 1996 in der Arena Nova fortgesetzt und ständig erweitert.

Heute umfasst die Arena Nova vier Hallen und betreibt das Stadion der Stadt Wiener Neustadt. Highlights der letzten Jahre waren etwa die Damen Handball WM, die Flugshow, internationale Topkonzerte (zuletzt Iron Maiden und Muse), dazu kommen die Messen wie „Haus und Garten“ oder „Apropos Pferd“. Neben Klaus Schneeberger verabschiedet sich auch Christoph Sigmund aus der Arena Nova, der mit August seine Pension antritt.