Raimundspiele Gutenstein: Franzmeier statt Krisch in der Hauptrolle

Die Raimundspiele Gutenstein bedauern bekannt geben zu müssen, dass Johannes Krisch 2023 für die Hauptrolle von Peter Turrinis „Es muß geschieden sein“ krankheitshalber ausfällt. Ersetzt wird er durch Günter Franzmeier, für den sich ein Kreis schließt. 2014 spielte er den Fortunatus Wurzel in Ferdinand Raimunds „Der Bauer als Millionär“ bei den Raimundspielen Gutenstein.

Just dieses Stück spielt im Sommer 2023 eine wesentliche Rolle. In Turrinis Werk wird im Jahr 1848 in einem kleinen Theater Ferdinand Raimunds „Der Bauer als Millionär“ geprobt, während die Revolution im Metternichschen Wien immer näher rückt. Der Erzähler Adam Holzapfel führt durch das Stück und übernimmt weitere Rollen: Er lässt sich von den Kaiserlichen als Füsilierer in einem Hinrichtungskommando anwerben, arbeitet als Hausmeister beim Theater, ist verschmähter Liebender, Familienvater, Philosoph, Überlebenskünstler, ein Anarchist.

Günter Franzmeier kehrt zurück nach Gutenstein Foto: Stefan Weiss

Der gebürtige Oberösterreicher Günter Franzmeier ist seit 1988 Schauspieler. Nach einigen Jahren als freier Schauspieler wurde er Ensemblemitglied des Volkstheaters Wien. Nach 25 Jahren und drei Direktionen am Volkstheater ist er seit 2022 Mitglied des Ensembles im Theater in der Josefstadt. Franzmeier war auch in Theatern in Deutschland und der Schweiz, aber auch für das Fernsehen – zum Beispiel in 13 Folgen des Tatort Wien als Pathologe – tätig.

Bekannte Namen

Regisseurin Stephanie Mohr leitet das bunte Schauspielteam. Alexander Strobele gibt den Nepomuk Ludel, der in Turrinis Stück den Fortunatus Wurzel spielt. Susanna Wiegand ist die Schauspielerin Katharina Glück, die trotz privater Schwierigkeiten ihr Glück im Theater findet. Johanna Mahaffy gibt Zäzilie Wagner, die sich nach einer schwierigen Kindheit und Jugend einer Theatertruppe anschloss und von einem Flug mit einem Heißluftballon über Wien träumt. Waldemar Bunzl, ein melancholischer, schweigsamer Mensch und Trinker, wird von Alexander Strömer dargestellt. Thomas Frank spielt Ferdinand Tassié, der sich den Aufständischen anschließt. Als Kajetan Kammerlander sen. hat sich Raimundspiele-Urgestein Eduard Wildner aus kleinsten Verhältnissen zum angesehenen Tuchhändler hochgearbeitet. Sein Sohn Kajetan Kammerlander jun., dargestellt von Julian Valerio Rehrl, schließt sich revolutionär gesinnten Studenten an, wird verfolgt und entkommt ins Theater, wo er sich in Zäzilie Wagner verliebt.

Premiere ist am 13. Juli um 19.30 Uhr. 15 weitere Vorstellungen finden bis 6. August donnerstags bis sonntags um 19.30 oder 17.30 Uhr statt.

