Bezirk Wiener Neustadt: Stacherl schlägt neues Kapitel auf

Deutlicher kann ein Vertrauensvorschuss kaum ausfallen: 179 von 180 abgegebenen Stimmen waren gültig – sie alle entfielen auf den neuen Obmann Christian Stacherl und sein Team. „Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit so einem Ergebnis. Das macht mich fast sprachlos“, meinte Stacherl nach der Wahl.

„Der Bezirk ist in den vergangenen Jahren besser geworden, die Lebensqualität ist besser geworden und unser Zusammenhalt ist fester geworden.“

Franz Rennhofer

Beim Bezirksparteitag der Volkspartei in den Kasematten löste Stacherl Landtagsmandatar Franz Rennhofer ab, der die Geschicke der ÖVP in den vergangenen zehn Jahren als Obmann gelenkt hatte – acht davon mit Christian Stacherl als Geschäftsführer an seiner Seite. Rennhofer bedankte sich in seiner Bilanz bei den Delegierten für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahrzehnt: „Wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir sind kein einziges Mal im Streit auseinandergegangen“, so Rennhofer: „Der Bezirk ist in den vergangenen Jahren besser geworden, die Lebensqualität ist besser geworden und unser Zusammenhalt ist fester geworden.“

„Es ist viel passiert, viele Gemeinden wurden umgedreht und sie wurden dadurch noch besser und schöner, es ist mehr Tempo reingekommen.“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstrich die positive Bilanz der Bezirkspartei: „Es ist viel passiert, viele Gemeinden wurden umgedreht und sie wurden dadurch noch besser und schöner, es ist mehr Tempo reingekommen.“ Dem neuen Obmann streute sie Rosen: „Christian Stacherl kennt man einfach. Du bist einer, der sagt, das geht – und das geht nicht. Ich weiß, dass du viel vor hast für den Bezirk!“

Stacherl selbst meinte, er habe „das Miteinander als Geschäftsführer gelebt, das werde ich auch als Parteiobmann leben.“ Gemeinsam mit seinem Team – zu Stacherls Stellvertretern wurden Christian Stocker, Katharina Trettler, Manuel Zusag und Thomas Heissenberger gewählt – wolle er in den kommenden Monaten Leitlinien für die Arbeit der nächsten Jahre entwickeln.

