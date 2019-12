„Neues trifft Altbewährtes“, unter diesem Motto erfolgt mit Jänner die Übernahme der Kantinen in der „Aqua Nova“ und im Akademiebad. Gastronom Christian „Rizzo“ Spritzendorfer wird die Betriebe führen. Spritzendorfer ist seit vielen Jahren fixer Bestandteil der Wiener Neustädter Gastro-Szene.

Er führte die „Mephisto Bar“, war Mitveranstalter der „Wiener Neustädter Frühlingswies’n“ und ist jetzt Inhaber des „Café Jedermann“ am Hauptplatz. Er wird bei seiner neuen Aufgabe von Josef Sturm, dem seinerzeit erstem Pächter der „Aqua Nova“-Kantine, unterstützt. „Für mich ist die Bäder-Gastronomie Neuland und eine Herausforderung, der ich mich sehr gerne stellen werde“, sagte Spritzendorfer im Rahmen einer Pressekonferenz im Rathaus.

Der zuständige FPÖ-Stadtrat Michael Schnedlitz ist von den Fähigkeiten und dem Know-how des Szene-Gastronomen überzeugt: „Er ist ein absoluter Kenner der Szene und wird gemeinsam mit uns neue Impulse setzen.“

Erlebnis-Freibad: Bau ist „absolut im Zeitplan“

In Zusammenhang mit der neuen Gastronomie wird es 2020 in der „Aqua Nova“ auch ein erweitertes Angebot geben. „Das Hauptaugenmerk bei den Aktionen, Angeboten und Kursen wird natürlich weiterhin voll auf den Kindern und Familien liegen, denn das ist unsere wichtigste Zielgruppe, auch wenn wir ein Bad für alle Generationen sind“, erklärte Schnedlitz.

Zum Beispiel wird mit Sommer 2020 eine Kinderbetreuung eingeführt. „Die Betreuung richtet sich an Kinder von fünf bis zwölf Jahren, jeweils von Dienstag bis Sonntag“, so Schnedlitz. Aber auch neue Schwimmkurse für alle Altersklassen sowie ein neues Rahmenprogramm bei Kindergeburtstagen zählen zum erweiterten Angebot.

Der Bau des Erlebnis-Freibades liegt „absolut im Zeitplan“, so der FPÖ-Stadrat. Einer Fertigstellung mit Ende des Jahres stehe nichts im Wege. Die offizielle Eröffnung ist für Anfang Mai geplant. Seit 2015 sind die Besucherzahlen in der „Aqua Nova“ stetig gestiegen. Mit dem neuen Freibad soll die „300.000-Besucher-Grenze“ übersprungen werden.

Mehr zur Übernahme der Bäder-Kantinen und zum neuen Angebot in der „Aqua Nova“ lest ihr in der kommenden Printausgabe sowie im E-Paper der Wiener Neustädter NÖN.