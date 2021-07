Ob der „Advent in der Buckligen Welt“, Tourismusprojekte, die Kulinarikplattform „Sooo gut schmeckt die Bucklige Welt“ oder Initiativen im Klimabereich: All diese Punkte und viele mehr hat Friedrich Trimmel in insgesamt 21 Jahren als Obmann der Leader-Region Bucklige Welt-Wechselland maßgeblich mitbegleitet.

In der Vorwoche zog Trimmel, zwischen 1995 und 2007 ÖVP-Bürgermeister in Krumbach, einen Schlussstrich und überließ der nächsten Generation die erste Reihe.

Trimmel bleibt auch weiter im Vorstand

Bei der Neuwahl im „Sconarium“ Bad Schönau ging Warths Bürgermeisterin Michaela Walla (ÖVP) als neue Leader-Obfrau hervor, Vizeobmann bleibt Kirchbergs Ortschef Willibald Fuchs (ÖVP). „Nach mehr als 20 Jahren war es an der Zeit, an neue Kräfte zu übergeben“, begründet Trimmel seinen Abschied.

In der zweiten Reihe bleibt der Krumbacher der Leader-Region aber weiterhin erhalten: als Kassier.

Neo-Obfrau Michaela Walla freut sich unterdessen auf die neue Herausforderung: „Mir ist ein Netzwerken, ein Austausch von Ideen, Hausverstand und ein Arbeiten in Augenhöhe wichtig“, so die neue Obfrau.

Der Leader-Region gehören insgesamt 32 Gemeinden an.