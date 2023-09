Neue Schulleitung in der Volksschule Theresienfeld

Nina Brabec ist neue Schulleiterin der Volksschule Theresienfeld. Sie folgt damit auf Petra Dienbauer, die an die Pädagogische Hochschule gewechselt hat. Acht Jahre lang war Brabec Lehrerin an der Volksschule Felixdorf, zuletzt hatte sie zusätzlich die Funktion der Lehrstellenvertretung inne. Bereits in den Sommermonaten konnte sie die Schule und das Team in Theresienfeld näher kennenlernen, als sie bei der zweiwöchigen Sommerschule tätig war. „Weil ich hier auch mit Petra Dienbauer gemeinsam gearbeitet habe, konnte ein fließender Übergang durchgeführt werden“, sagt Brabec.

Ihre Kolleginnen habe sie als offen und sehr hilfsbereit kennengelernt. „Ich habe ein tolles Team übernehmen können“, meint Brabec. Jetzt werde sie sich einmal alle Bereiche in der Schule näher ansehen um dann zu entscheiden, wo man sich weiterentwickeln könne. „Eine sich weiterentwickelnde offene Schule liegt mir sehr am Herzen“, sagt die neue Direktorin. Deshalb sei sie auch offen gegenüber Vorschlägen aus dem Team. „Es ist mir wichtig, dass Zusammenarbeit, Lern- und Arbeitsklima von gegenseitiger Wertschätzung geprägt sind und dass sich alle wohlfühlen. Wir wollen das Bestmögliche für die uns anvertrauten Kinder“, so die 31-Jährige.

Wichtig ist Brabec auch die digitale Welt. „Auch hier müssen wir erst schauen, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln können“, sagt sie. Am Standort befinden sich insgesamt 24 Tablets. Die Bürgerliste NET spendete erst kürzlich 14 Tablets aus dem Reinerlös des „Charity BikeRuns“ an die Volksschule. Zusammen mit den zehn Tabletts aus dem vorigen BikeRun ist nun eine ganze Klasse mit elektronischen Lehrmitteln ausgestattet. Weitere sollen laut Brabec vom Elternverein gespendet werden.

Die Bürgerliste NET übergab 14 Tablets an die Schule. Am Foto: Franz Strobl, Nina Zöger, Norbert Zöger, Ronnie Heidlmaier (alle NET), Direktorin Nina Brabec, Bürgermeisterin Ingrid Klauninger (SPÖ) und Catalin Vaduva (NET). Foto: zVg

Privat ist Brabec sehr tierlieb und naturverbunden. Sie hat zwei Hunde, eine Katze und ein Pferd und sie ist gerne in der Natur unterwegs. Aber auch ein gutes Buch weiß sie sehr zu schätzen: „Ich verbringe gerne meine Freizeit mit einem spannenden Buch.“