Aufgrund von Pensionierungen und Schulwechsel kommt es zu folgenden Änderung an Pflichtschulen im Bezirk Wiener Neustadt:

NMS Lanzenkirchen: Andrea Kohlert verabschiedete sich in den Ruhestand, ihr folgt Martin Friedl, langjähriger Professor der Sportmittelschule in Wiener Neustadt.

NMS Lichtenwörth: Direktorin Andrea Barta ging dort in Pension, ihr folgt Bettina Rammel, Professorin aus der Sportmittelschule.

NMS Pernitz: Direktor Johannes Steinbrecher verabschiedet sich von der Schule, ihm folgt Eva Kneißl von der Mittelschule Winzendorf.

VS Sollenau: Isabella Ramerseder verlässt die Schule in Richtung VS Vösendorf, wo sie die Leitung übernimmt. An die Stelle von Ramerseder rückt Birgit Kattinger von der VS Steinabrückl. Dort wird die Leitung von Katja Knabl, sie ist auch Direktorin in Wöllersdorf, mitbetreut.

NMS Felixdorf: Direktorin Monika Hornung geht dort in Pension, derzeit laufen Gespräche mit einer möglichen Nachfolgerin.