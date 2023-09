Rochade im Bad Erlacher Gemeinderat: Fasching folgt auf Sebesta

Erst am 2. Dezember vergangenen Jahres wurde Matthias Sebesta als neuer Gemeinderat angelobt und mit den Jugend- und Umweltagenden betraut. Aus beruflichen Gründen muss sich Sebesta nun aus dem ÖVP-Team im Gemeinderat verabschieden, sein designierter Nachfolger, der in der Gemeinderatssitzung am 25. September offiziell vorgestellt werden soll, heißt David Fasching.

„Es geht sich mit meinen beruflichen Interessen nicht mehr aus. Ich bin Polizist in Ausbildung, muss bis abends in der Schule sein und dann lernen, ich habe leider keine Zeit mehr dafür“, erläutert Sebesta. Die Entscheidung habe er vor zwei Wochen gefällt - wenn er mit der Ausbildung fertig sei, könne er sich vorstellen, wieder zurückzukehren.

Nachfolger David Fasching ist im Ort kein unbeschriebenes Blatt: Der zweifache Familienvater war bereits im örtlichen Elternverein, im Umweltausschuss und bei Initiativen gegen Vandalismus im Ort engagiert. Die ersten Ziele hat der designierte ÖVP-Gemeinderat bereits festgelegt: „Ich möchte mich vor allem für die Sicherheit im Ort und gegen Vandalismus einsetzen“, meint der Justizwachbeamte. Die Entscheidung, von nun an auch im Gemeinderat mitwirken zu wollen, sei für Fasching leicht gewesen: „Die Bürgermeisterin ist an mich herangetreten und für mich war sofort klar, dass ich mich hier einsetzen möchte“, sagt er.