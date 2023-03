Kirchschlag: Bürgermeister Josef Freiler kündigt Rücktritt an

Bürgermeisterwechsel in der Stadtgemeinde Kirchschlag : Josef Freiler (ÖVP) legt sein Amt nach über neun Jahren als Stadtchef zurück. Als Nachfolger stellt sich der jetzige Vizebürgermeister Karl Kager der Wahl. Der neue Bürgermeister wird dann am 5. Mai um 18.30 Uhr im Rahmen eines „Bürgermeisterempfangs“ in der Kirchschlager Mittelschule öffentlich angelobt. Hier findet auch die offizielle Verabschiedung des bisherigen Amtsinhabers Josef „Pepi“ Freiler statt.

Im Jahr 2010 war Freiler zum Vizebürgermeister gewählt worden. Rund vier Jahre später, am 10. Jänner 2014, übernahm er von Franz Pichler-Holzer die Funktion des Bürgermeisters: „Ich habe aber schon am Beginn gesagt, länger als 2 Perioden bleibe ich nicht. Und ich glaube das ist auch gut so. Man braucht eine Zeit lang bis man so richtig hineinkommt. Dann hat man eine produktive Zeit, wo man viel verändern und verbessern kann.“

Aber auch eine Zeit, in der er viel Energie investierte und kaum mehr Zeit für anderes, etwa seine privaten Unternehmungen oder einen längeren Urlaub ließ: „Wenn du deinen Job gut machen willst, kannst du nicht sagen, ich bin einmal drei Wochen weg.“ Die entscheidende Phase war jetzt im Herbst, „da habe ich ca. 100 Tage keinen einzigen Abend mehr frei gehabt.“

Im November gab es dann die ersten Gespräche bezüglich eines Rücktritts. Der ursprünglich vorgesehene Termin an seinem 55. Geburtstag, der 28. Jänner, musste dann wegen der Landtagswahl verschoben werden. So verabschiedet er sich jetzt am 5. 5. mit 55 Jahren von seiner Funktion, von der er trotz manchem Gegenwind rückblickend sagt: „Es war eine wunderschöne Zeit, wir haben viel geschafft.“

