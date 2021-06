Die Marktgemeinde Waldegg hat eine (neue) Bürgermeisterin: Mit 18 von 18 möglichen Stimmen wurde die bisherige Vizebürgermeisterin Katharina Trettler (ÖVP) am Montagabend zur neuen Ortschefin gewählt. Sie folgt damit auf Michael Zehetner junior, der das Amt nach elf Jahren zurückgelegt hatte. Peter Hirnthaler wurde mit 16 von 18 Stimmen zum neuen Vizebürgermeister bestellt, das frei gewordene Mandat im Gemeindevorstand übernimmt Benedikt Pössl (ÖVP) – wie die Bürgermeisterin erhielt auch er die Stimmen aller Mandatare.

Landtagsabgeordneter Franz Dinhobl mit der neuen Bürgermeisterin Katharina Trettler (beide ÖVP). Philipp Grabner

In ihrer Antrittsrede streute die neue Bürgermeisterin ihrem Vorgänger Zehetner verbal Rosen. Er habe „aufopfernd“ für die Gemeinde gearbeitet und hinterlasse „große Fußstapfen“ – aber, so Trettler: „Ich werde meine eigene Spur hinterlassen.“

Wechsel an der Spitze: Michael Zehetner junior übergab an Katharina Trettler. Philipp Grabner

Zehetner selbst, der im Rahmen der Sitzung auch die Obmannschaft im „Verein zur Erhaltung der Infrastruktur der Marktgemeinde Waldegg“ an Trettler übergab, bezeichnete seine Amtszeit als „wirklich schön“, wenngleich sie hin und wieder auch „hart“ gewesen sei: „Es ist viel weitergegangen und darauf können wir auch stolz sein“, zeigte er sich überzeugt. Dankesworte ergingen im Speziellen an seine Familie, die „alle Höhen und Tiefen hautnah miterlebt“ habe, so Zehetner. Glückwünsche an die neue Ortschefin kamen außerdem von Landtagsabgeordnetem Franz Dinhobl (ÖVP) – ihm imponierte, dass „der Gemeinderat die Sitzung im Einvernehmen“ abgehalten habe, wie Dinhobl erklärte.

Ehrenzeichen für verdiente Bürger

Als neuer Gemeinderat der SPÖ wurde Armin Hirschegger angelobt – er folgt damit auf Franz Schweiger, der zuletzt ebenso zurückgetreten war. Otmar Langer, Johann Stix (beide ÖVP) und Lea Weissenberger (SPÖ) wurden neu in den Prüfungsausschuss gewählt, Letztere übernimmt in diesem Gremium auch den Vorsitz. Abschließend verlieh die neue Gemeindeführung Ehrenzeichen an verdiente Gemeindebürger: Professor Johann Pulling erhielt die Goldene Ehrennadel, Gemeinderätin außer Dienst Manuela Stundner (ÖVP) erhielt die Silberne Ehrennadel. Die Bronzene Ehrennadel ging an die früheren Gemeinderäte Bernhard Amcha (SPÖ) und Eva Fischer (ÖVP).

Mehr zum Wechsel an der Gemeindespitze auch in der nächsten Printausgabe der NÖN Wiener Neustadt sowie im E-Paper!