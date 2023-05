Wiener Neustädter Faschingsgilde: Christian Guttmann neuer Präsident

39 Jahre nach der Gründung und nach 34 Jahren als offiziell gemeldeter Verein wurde bei der der "Eulen Faschingsgilde Wiener Neustadt" ein Generationenwechsel vorgenommen: Der langjährige Präsident Alfred Kamleitner übergab die Leitung in jüngere Hände – ab sofort steht Christian Guttmann den "Eulen" vor. Bürgermeister Klaus Schneeberger lud den scheidenden sowie den neuen Präsidenten anlässlich dessen ins Alte Rathaus ein.

Standen bereits vor 20 Jahren gemeinsam auf der Bühne: Alfred Kamleitner und Christian Guttmann. Foto: Franz Baldauf, Franz Baldauf

"In der heutigen Zeit ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, dass sich jemand freiwillig und unentgeltlich so viele Jahre lang derartig engagiert. Ich bedanke mich daher von ganzem Herzen bei Alfred Kamleitner, der die Wiener Neustädter Faschingsgilde ja auch mitbegründet hat, für das jahrzehntelange Engagement und die tolle Arbeit. Gleichzeitig freue ich mich, dass mit Christian Guttmann ein Nachfolger gefunden werden konnte, der durch jahrelange Erfahrung im Verein das richtige Gespür für die Tradition hat und gleichzeitig mit seiner Jugend frischen Wind in den Verein bringen kann", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Ein spaßiges Eulen-Duo: Alfred Kamleitner und Hans Machowetz. Foto: Franz Baldauf, Franz Baldauf

Alfred Kamleitner stand der "Eulen Faschingsgilde" seit ihrer Gründung als Präsident vor. 51 Vorstellungen mit insgesamt 16.804 Besuchern wurden in den Jahren 1989 bis 2020 abgehalten – hinzu kommen 3 Benefizabende im Stadttheater, 2 Bälle im Sparkassensaal, das NÖ Landesnarrenwecken 1990 in Wiener Neustadt mit Faschingsgilden aus ganz Niederösterreich, eine viertägige Tagung der Närrischen Europäischen Gemeinschaft im Jahr 1996 im damaligen Hotel Corvinus, das jährlich veranstaltete "Faschingverbrennen" auf dem Hauptplatz und vieles mehr.

Der neue Präsident Christian Guttmann ist seit seiner Geburt 1990 Mitglied im Verein und hat somit so gut wie alle Phasen des Vereins miterlebt. In der Generalversammlung im April dieses Jahres wurde er einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Alfred Kamleitner wurde zum Ehren-Präsident ernannt.

