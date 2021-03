„Wir müssen den aktuellen Zahlen entgegen wirken, um zu gewährleisten, dass wir vor Ostern auch in Wiener Neustadt weitere Lockerungsschritte setzen können“, hielt Bürgermeister Klaus Schneeberger in einer Aussendung fest. Aus diesem Grund habe er mit dem Land NÖ, Notruf 144 NÖ, dem Roten Kreuz und der Landespolizeidirektion weitere Maßnahmen vereinbart, die eine Senkung der Infizierten-Zahlen bewirken sollen.

Drive In-Tests an Stadteinfahrten, „Covidfighters“ in Schulen

„Ich appelliere an alle Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter sich regelmäßig testen zu lassen, die Abstandsregeln weiterhin strikt einzuhalten und auch die Sozialkontakte nach wie vor auf ein Minimum zu reduzieren. Nur so werden wir eine Verbesserung der Situation erreichen können. Ich bedanke mich für die rasche Umsetzung und Hilfe bei Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister für die Unterstützung in Sachen ‚Covidfighters an den Schulen‘“, betonte Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Details zu den verschärften Maßnahmen

3 Teststraßen an den Stadteinfahrten: Das Rote Kreuz betreibt ab Mittwoch, dem 3. März, an drei Stadteinfahrten drei zusätzliche Teststraßen mit Antigen-Schnelltests. Neudörfler Straße („Park & Ride“ hinter OMV-Tankstelle), Parkplatz Zollamt (Neunkirchner Straße), Parkplatz Einkaufszentrum „Nord“ (Wiener Straße) Die neuen Teststandorte an den Stadteinfahrten haben täglich (auch Samstag und Sonntag), von 7 bis 19 Uhr, geöffnet. Die Teststandorte sind vorerst für eine Woche befristet.