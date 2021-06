Der Musicalsommer ist für heuer abgesagt. „Uns hat das Herz geblutet“, sagen die beiden Produzenten Jerome Berg und Benedikt Karasek über die schwer gefallene Entscheidung. Bereits im Vorjahr musste „Evita“ auf ein Jahr verschoben werden, doch auch heuer findet das Musical mit namhaften Darstellern wie Wietske von Tongeren oder Alfons Haider im Steinbruch nicht statt.

„Die Lockerungen sind für uns leider viel zu spät gekommen. Im April war das noch nicht absehbar und für den Musicalsommer ist sehr viel Vorausplanung notwendig“, erzählt Jerome Berg. 2022 sei „Evita“ rechtlich leider nicht mehr möglich und eine Auslastung von nur 50 Prozent – der geschlossene Steinbruch gilt als Indoorveranstaltungsort – sei wirtschaftlich nicht rentabel. Außerdem sei die Sperrstunde ein großes Problem. „Wir wollen nicht, dass unsere Gäste deshalb eine Straftat begehen“, so Berg. Für das nächste Jahr ist eine neue Fassung von „Romeo und Julia“ geplant. Damit wird der Musicalsommer erstmals eine Uraufführung auf die Bühne in Winzendorf bringen, ein Klassiker der Weltliteratur in einem vollkommen neuen Licht. Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit auch für den Musicalsommer Winzendorf im nächsten Jahr.