Dies umfasst in erster Linie Veranstaltungen im Stadttheater, in den Kasematten und im Museum St. Peter an der Sperr. Für weitere Events privater Veranstalter wird zum Teil noch auf den detaillierten Erlass des Gesundheitsministeriums gewartet.

Fix abgesagt sind folgende Veranstaltungen der Stadt:

10.03., 19:30, Stadttheater, Sex in the Country, Ersatztermin wird gesucht

12.03., 09:00 + 18:00, Stadttheater, Matinee und Soiree der Sta. Christiana Frohsdorf

13.03., 19:00, Museum St. Peter/Sperr, Preview Ausstellung „Wiener Neustadt packt aus“

14.03., 15:00, Stadttheater, Film: Pumuckl

18.03., 19:00, Kasematten, Preview Ausstellung „Die Stadt als Festung“

19.03., 20:00, Stadttheater, The King of Queen, Ersatztermin in Planung

21.03., 15:30, Stadttheater, BORG Konzert, Ersatztermin wird gesucht

24.03., 18:00, Stadttheater, Natur im Garten

26.03., 19:30, Stadttheater, Film: JOY

27.03., 19:30, Stadttheater, Wiener Operettengala, Ersatztermin wird gesucht

28.03., 19:30, Stadttheater, Werner Brix, Ersatztermin wird gesucht

Weitere Infos bezüglich Tickets für diese Veranstaltungen

Es wird versucht, für alle nicht stattfindenden Veranstaltungen Ersatztermine zu koordinieren. Für diese behalten die Tickets ihre Gültigkeit. Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Weitere Informationen erhalten Sie auch beim „Infopoint Altes Rathaus“ (Tel. 0 26 22 / 373 – 311, office@wiener-neustadt.at).

Weitere Veranstaltungen

Der Feuerwehrball am 21. März im Sparkassensaal ist bereits fix abgesagt. Die Arena Nova unterbricht ihre Veranstaltungsreihe, das Kindermusical „Pipi Langstrumpf“ (12.3.) und die „Nockis“ (14.3.) wurden verschoben, wie es um die übrigen Veranstaltungen steht, die noch im März stattfinden sollten – „Dinosaurier“ (14./15.3.), Mönche des Shaolin (15.3.) und X-Trial (21.3.) soll ehestmöglich entschieden werden.