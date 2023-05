Wr. Neustadt: Michael Kietreiber sperrt zu: „Ich ziehe die Reißleine“

In der Fußgängerzone Wiener Straße bahnt sich die nächste Geschäftsschließung an. Michael Kietreiber wird seinen Army-Shop „Checkpoint Charlie“ nach 13 Jahren (früher in der Grazer Straße) schließen. „Ich steh mir hier für ein leeres Geschäft oft die Füße in den Bauch“, so der Geschäftsmann. Die Frequenz in der Fußgängerzone sei einfach zu gering, dazu komme die Alko- und Drogenszene, die dort noch immer verkehrt. „Die Polizei seh ich leider immer nur im Auto vorbeifahren, Fußstreife habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen.“

Das Fass zum Überlaufen brachten die jüngsten EVN-Vorschreibungen. „Ich bin von 350 Euro im Monat auf 1.500 Euro im Monat hinaufgestuft worden, habe noch Nachzahlungen vom letzten Jahr. Zusammen mit der Miete, die auch nicht weniger wird, macht das einfach keinen Sinn mehr. Deswegen ziehe ich die Reißleine“, begründet Michael Kietreiber. Die Stadtpolitik würde zwar immer wieder von Innenstadtbelebung sprechen, „bei mir war aber noch nie wer einkaufen“. Aktionen, wie etwa die aktuelle Prämie für Innenstadt-Geschäfte, seien zwar gut, „aber wenn ich sehe, dass da jetzt Prämien vergeben werden, wenn man innerhalb der Innenstadt umzieht, wird uns das auch nicht mehr Frequenz bringen“.

Im Spätsommer soll Schluss mit „Checkpoint Charlie“ sein. Kietreiber: „Ich mach jetzt noch einen Schlussverkauf und dann war‘s das!“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.