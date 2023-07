Innenstadt-Geschäft schließt nach 27 Jahren seine Pforten

Mit dem Hemdenanbieter „Gloriette“ verlässt Ende Juli ein weiteres Geschäft die Wiener Neustädter Innenstadt. Nach 27 Jahren gibt das Modegeschäft seinen Standort in der Herzog Leopold Straße auf. Grund dafür sei die aktuelle Entwicklung der Textilbranche, so das Unternehmen gegenüber der NÖN. In den letzten Jahren seien die Umsätze immer weiter zurückgegangen, während der Textilhandel im Internet boomt. Vor zehn Jahren habe man noch doppelt so viel Einnahmen gemacht wie jetzt. Prognosen zufolge werde im Jahr 2024 40 Prozent des Textilhandels online stattfinden.